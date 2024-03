BRESKVICA O NAJAVLJENOM PROTESTU! U intervjuu podigla Srbiju na noge: NEĆU NIKOME DA BRANIM I TREBA DA SE PROTESTUJE!

Protest fanova Breskvice najavljen je za deveti mart s početkom od 18 časova ispred zgrade RTS-a.

,,Prvo, neću nikome ništa da branim, treba da se protestuje" rekla je Breskvica.

Iako su podijelile publiku svojom umjetnošću, mlade muzičke zvijezde nastavljaju kampanju promovisanja svojih pjesama. Od finala muzičkog takmičenja PZE Breskvica i Teya Dora nijesu imale priliku da se sretnu, sve do momenta kada su se obije, u razmaku od samo nekoliko minuta, pojavile u redakciji Kurira.

Breskvica tokom intervjua za Kurir šokirala Srbiju: NEĆU NIKOME DA BRANIM I TREBA DA SE PROTESTUJE

Teya Dora je rekla da sa Breskvicom ima skroz korektan odnos.

,,Apsolutno smo se podržavale tokom takmičenja, pomagale smo se međusobno, davale savjete, čak smo i pitale jedna drugu oko pojedinih tehničkih stvari. U svakom slučaju, i dalje se podržavamo" rekla je Teya Dora.

Potom je Anđela Ignjatović komentarisala navode da nema simpatije između njih dvije.

,,Ne znam zašto javnost ima takvu sliku, mi smo se podržavale od samog početka, to su naši fanovi koji se podijele, to tako funkcioniše, ali smatram da je očiglendo koliko se podržavamo i gotivimo" rekla je Breskvica.

Teya Dora je odgonetnula kako reaguje na negativne komentare:

Breskvica, Teya Dora

,,Stvarno se ne bavim negativnim komentarima, a nemam običaj da čitam komentare na Jutjubu. Oslanjam se na poruke na Instragramu, a tamo sam pročitala samo prelijepe poruke i znakove podrške."

Breskvica je takođe rekla da se ne osvrće na negativne komentare:

,,Od početka moje karijere, kada god objavim ili kažem nešto, pojave se ljudi koji me podržavaju, kao i oni koji me ne podržavaju. To mi nije ništa strano."

U subotu će pristalice obije pkevačice iznijeti svoje zahtjeve ispred zgrade RTS-a, prvi će doći da traže promjenu rezultata, dok će drugi vjerovatno da brane rezultate. Nadamo se da će se sve završiti kako je i počelo - pjesmom.