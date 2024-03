OVO SU MOJE ŽENE! Nataša Bekvalac uputila emotivne riječi uz fotku - "Sa njima dijelim svaki uspjeh i tugu"

Povodom Dana žena, Nataša Bekvalac riješila je da posebnim damama u svom životu stavi do znanja koliko joj znače.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poznato je koliko je Nataša Bekvalac vezana za svoju mlađu setru Kristinu, od koje se gotovo ne odvaja, a njihova djeca odrastaju zajedno. Ona ima i vrlo blizak odnos sa majkom Mirom, ali je često isticala i da je ona njen najveći kritičar. Nataša ima i stariju sestru Draganu, koja je veoma uspješna u svijetu kozmetike i uljepšavanja.

Da su joj sestre i majka najveća podrška, Bekvalčeva je još jednom potvrdila uputivši im emotivne riječi uz zajedničku fotografiju.

"Ovo su moje žene. Moja porodica. Moja mama, Kristina i Dragana ,moje rođene sestre i Sara i Teodora, moje sestričine. Nemamo puno ovakvih slika ali imamo nas. Ljubav koju u svojoj porodici osjetim čini me veoma snažnom ženom i niko me nikada nije štitio kao što to čine one. Svaki uspjeh sa njima dijelim, tugu..da ne pričam… Oduviek sam vjerovala u moć sestrinstva, drage moje sestrice, drugarice, drage moje zene, SRECAN 8.mart !

Da jedna drugu držimo, podržavamo,štitimo, jer udružene možemo SVE! Voli vas BEKVALČEVA SREDNJA", napisala je.

Natašina sestričina Zoi, poznatija pod umetničkim imenom Zodack White, krenula je tekinim stopama, pa se uspješno bavi muzikom. Nedavno je objavila izlazak svog prvog albuma "Moje boje", i veoma je popularna među pripadnicima Zed generacije.

