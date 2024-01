PONEKAD RADIM I TO! Nataša Bekvalac otkrila od kakvih muškaraca BEŽI KAO "ĐAVO OD KRSTA"!

Nataša Bekvalac priznala šta nikada ne radi kako bi zavela muškarca!

Izvor: https://instagram.com/bekvalceva/

Pevačica Nataša Bekvalac kaže da ne voli previše da kuva, i da na taj način zavodi muškarce jer voli da je u umetničkom smislu produktivna, te slobodno vreme ne troši na sređivanje kuće.

Ona tvrdi da ne izbegava da uzme krpu u ruke, ali da su te situacije retke. "Jesam domaćica ponekad u svojoj kući, ali sad ne mogu da lažem i kažem da dane provodim čisteći, spremajući i kuvajući, zato što ja za to vreme radim neke produktivnije stvari. Ponekad radim i to, ali moja kuća je uvek besprekorna, moja deca su savršeno uredna i svaki dan imaju kuvani ručak, tako sam nekako uredila svoj život", priča Novosađanka, pa dalje otkriva da li partnere zavodi tako što im kuva:

"Iskreno, uvek bih izbegla muškarce kojima moram prvo da stavim kašiku u usta, a onda da me udahnu, pa sad shvatite to kako hoćete! Ne znam koje su te žene koje zavode muškarce preko stomaka, ali kod mene to nije slučaj."

Nataša kaže da nije ni u vreme praznika momcima priređivala iznenađenja: "Nisam neko ko je praktikovao iznenađenja za partnera u novogodišnjoj noći, zato što sam uglavnom sama, prethodnih šest godina je tako bilo, a godina pre se i ne sećam. Radila sam uvek, ali, u svakom slučaju, nije bilo nekih spektakularnih iznenađenja. Da to pali, čini mi se da bismo bili svi srećni u ljubavi i generalno u životu, a uložili stotinak evra u sve to. Tako da bi to za mene bila najjeftinija investicija, ali, nažalost, nisam te sreće, kao što možete videti."