JK PONOVO NA RTS-U! Nakon par godina pauze, javni servis nije štedjeo riječi hvale za Karleušu!

Jelena Karleuša je poslije nekoliko godina pauze ponovo zablistala na RTS-u!

Izvor: Instagram/karleusastar

Prilog o našoj pop zvijezdi Jeleni Karleuši emitovan je na Javnom servisu u okviru emisije "Jedan dobar dan". U pomenutom prilogu je na vrlo lijep način predstavljeno Jelenino učešće na Pariskoj nedjelji mode, kada je šetala pistama na reviji brendova "Vetements" i "Windowsen".

"Pečat Nedelji mode u Parizu dala je naša muzička zvijezda Jelena Karleuša, ali ovog puta, na iznenađenje mnogih - u ulozi modela. Njen modni izraz prepoznat je širom svijeta. Na pisti smo vidjeli pravu modnu utakmicu: u napadu Jelena Karleuša, a u odbrani Vini Harlou i Georgina, supruga Kristijana Ronalda - čulo se u okviru priloga na RTS-u.

JK je posljednji put gostovala na Javnom servisu Srbije u emisiji "Oko Magazin" 2021. godine, kada je govorila na temu muzike i sporta. "Dugo nije bila na RTS-u, a od sada pa nadalje biće to jedna dobra i lijepa saradnja", rekao je tada za medije Jelenin saradnik Zoran Birtašević.

Izvor: Instagram/zoranbirtasevic/printscreen

Nakon što je urednica i supervizorka izbora "Pjesme za Evroviziju", Olivera Kovačević progovorila o navodima da je Jeleni Karleuši zabranjen nastup na RTS, oglasila se i JK. Olivera je rekla sljedeće o zabrani: "Kareluša nije zabranjena na RTS! Znam da je gostovala u nekoj emisiji. Mi nikoga nismo zabranili. Ja bih jako voljela da se Jelena Kareluša prijavi za Evroviziju", počela je Olivera izlaganje u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića na Kurir televiziji.

Olivera je dodala da razumije njen razlog zašto ne želi da učestvuje na "Pjesmi za Evroviziju" iako mnogi fanovi to priželjkuju: "Ja mogu da je razumijem. Kao umjetnica takvog kalibra njoj ne odgovara da se takmiči. Ja znam da je uvijek problem sa ostvarenim izvođačima i velikim zvijezdama da se oni sad prijavljuju na neki festival gdje su neki mladi i klinici. Ali meni je racimo jako drago bilo kada se Neda Ukraden prijavila za takmičenje. Neda je zvijezda par ekselans jugoslovenskih prostora. Ona je tu vidjela neku drugu priliku za promociju među mladim svijetom. Ja bih voljela da ona pobijedi sebe i da se prijavi na Pjesmu za Evroviziju", rekla je ona u emisiji kod Ivana Gajića.

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Karleuša nije čekala dugo, te je Oliveri Kovačević odmah odgovorila na svom Instagram storiju, a posebno joj je zasmetala rečenica "da treba sebe da pobjedi": "Kada jedna država ima zvijezdu svetskog kalibra, o kojoj priča cijeli svijet, koju kopiraju najveće svjetske zvijezde, koja ima svjetski nastup i od svakog svog koncerta napravi sopstveni Eurosong, koja je u svakoj anketi Eurosong fanova izabrana za najpoželjniju, ne treba ona da pobijedi sebe, već tebe draga Olivera. Tebe i tvoju ekipu ljudi ikakve vizije, logike, pa i razumijevanja svetskog showbiza-a. Jer meni bi bilo lakše da pobijedim na Eurosongu, nego u Beogradu zbog vas draga Olivera. I vi to znate. A da se brukam i doživim da me ponižavate, a to bi mi se desilo - ja ne želim da imam tu mazohističku potrebu. I da, decenijama sam bila zabranjena, sada me samo ne zovete. Ali, mogu da vam obećam, molićete me. I to vrlo uskoro. Hajde da se kladimo u čokoladnu bananicu", poručila je JK na Instagram storiju.

BONUS VIDEO: