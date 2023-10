HAOS ISPRED RASTINOG STANA NA VRAČARU?! Ana Nikolić vrištala, LUPALA i probudila komšiluk - On zaprijetio, ona POBJEGLA

Ana Nikolić navodno je napravila haos ispred zgrade u kojoj živi njen bivši suprug Stefan Đurić Rasta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ana Nikolić ponovo je napala bivšeg supruga, repera Stefana Đurića Rastu. Nakon nekoliko mjeseci zatišja, pjevačica je na svom Instagram nalogu objavila poruku u kojoj joj je Rasta sasuo salvu uvreda, ali je nakon intervencije bivše svekrve sve obrisala.

Kako se navodi Ana je navodno napravila i haos ispred Rastine zgrade na Vračaru! Kako pričaju komšije ona je otišla taksijem do reperove zgrade jer joj nije odgovarao na pozive i poruke, a kako nije htio ni da je pusti u ulaz, počela je da viče i budi komšije.

"Ana je ranije Rasti tokom svađa uništavala i grebala automobile od 100.000 eura, tako da za nju nije ništa to da ode ispred zgrade i pravi haos. Uredno je zvonila na vrata, prvo je htjela da uđe tiho, a komšije je probudila muzika iz taksija pošto je vozaču tražila da pojača muziku. Počela je da lupa i doziva Stefana, ali on nije htio ni da proviri, tek se posle pojavio", rekao je izbor za domaće medije i otkrio da je Đurić u jednom trenutku izašao na terasu i kratko dobacio bivšoj.

"Rasta je te večeri samo u jednom trenutku izašao jer je stan visoko u prizemlju. Ani je tad dobacio: 'Zovem policiju, ne pada mi na pamet da ovdje komšiluk sluša skandale'. Kratko mu je nešto odgovorila, ali se nije čulo i onda kad je vidjela da se svijetla pale i da se stanari zgrade bude i gledaju kroz prozor, stavila je naočare i pobjegla taksijem", ispričao je izvor.

Komšije po kraju pričaju da to nije bio jedini put da je Ana pravila skandale ispred Rastinog stana, kao i da je on jedno vrijeme prestao svima da se javlja: "Nije to bio prvi put da je Ana došla i vikala. To se i ranije dešavalo, ali ne ovako intenzivno. Rastu sve komšije znaju, ali su se iznenadile kad je jednog dana prestao svima da se javlja. Prođe s djetetom kao furija i digne nos, pa niko nije znao šta se dešava. Posle su svi vidjeli naslove u medijima i tako saznali da je haos između njega i Ane", ispričao je isti izvor i dodao:

"Ko zna što se oni prepucavaju! Istina je da se nekad super slažu, a ponekad ne mogu očima da se gledaju i onda je Ani najlakše da tako piše po društvenim mrežama".