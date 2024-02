HAOS U HRVATSKOJ ZBOG KONCERTA ALEKSANDRE PRIJOVIĆ! Gradonačelnik Zadra smijenio direktora dvorane!

Gradonačelnik Zadra smijenio direktora dvorane u kojoj će nastupiti srpska pjevačica

Izvor: Tiktok/ExtraFM/printscreen

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić smenio je direktora dvorane ŠC Višnjik Denisa Karlovića zbog organizacije koncerta pjevačice Aleksandre Prijović.

Dukić je odlučio da sazove skupštinu ŠC Višnjik s jednom tačkom dnevnog reda - smjena Denisa Karlovića. Smjenu treba da potvrdi skupština društva, a jedini član skupštine je gradonačelnik Dukić, prenosi Jutarnji list.

Gradonačelnik se oglasio ovim povodom i rekao da "već neko vrijeme postoji narušeno povjerenje između uprave i skupštine odnosno direktora i mene kao gradonačelnika, što je rezultiralo ovom odlukom":

"Prvenstveno se to odnosi na nedoslednost u komunikaciji i različitim shvatanjem prioriteta u djelatnosti samog Društva. To nepovjerenje produbljeno je i tokom razgovora o organizaciji koncerata više izvođača za koje je direktor tražio moju saglasnost, iako to nije uobičajeno za slična događanja za koja direktor oduvijek potpuno samostalno donosi odluke. Konačno, manipulisanje netačnim informacijama prema javnosti nanijelo je reputacijsku štetu tom trgovačkom društvu i Gradu Zadru i potvrdilo nemogućnost dalje saradnje u uslovima međusobnog nepovjerenja".

"Manipulisaje netačnim informacijama", odnosi se na objavu da je gradonačelnik navodno zabranio održavanje koncerta Aleksandre Prijović u Zadru, što je on demantovao.