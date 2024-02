GRADONAČELNIK ZADRA ZABRANIO KONCERT ALEKSANDRE PRIJOVIĆ: Pokorila pola Hrvatske, ali ovdje nije dobrodošla!

Gradonačelnik Zadra, Branko Dukić, nije dozvolio koncert Aleksandre Prijović koji je trebao da se održi u Zadru.

Domaća pjevačica je svojim koncertima u Hrvatskoj oborila sve rekorde kako u toj zemlji tako i u regionu, ali i srušila sve predrasude da se narodnjaci ne slušaju u toj zemlji, naprotiv. Koncert Aleksandre Prijović, trebao je da se održai u maju ove godine u dvorani Krešimir Ćosić u Zadru, ali je Dukić izričito odbio da u gradu pjeva srpska zvijezda, pa koncert nije zakazan ni najavljen.

Hrvatski portal Index od povjerljivog izvora iz Zadra saznaje, da je Branko Dukić odbio organizatore koncerta i to opravdao tvrdnjom da "nema slobodnih termina" u dvorani Krešimir Ćosić.

Gradonačelnik Zadra nije odgovorio na upite Indexa, a nisu se javili ni iz uprave dvorane. Nemaju komentara ni s radija Extra FM, koji je organizator koncerta. O koncertu Aleksandre Prijović u Zadru počelo se govoriti krajem prošle godine, nakon što je pjevačica zakazala i napunila pet zagrebačkih Arena. "Zadarski list" tada je pisao da postoji interes za koncert srpske zvijezde te da se održavanje planira u 2024. godini.

Nema termina na Višnjiku ili ipak ima?

Tvrdnje gradonačelnika da je Višnjik prebukiran ne čine se baš tačnim. Na stranicama Sportskog centra Višnjik, sami kažu da će se od marta do maja tekuće godine održati tri estradna spektakla, te su time najavili koncerte Severine, Jelene Rozge i grupe Lord of the Dance.

Kako neslužbeno Index saznaje, gradonačelnik se nakon novinarskih upita ipak premišlja, pa bi se još u Zadru moglo odlučivati o koncertu Aleksandre Prijović. Znači li to da postoji opcija da se koncert ipak održi, saznaće se uskoro.

Prijović napunila pet Arena u Zagrebu, slijedi pet koncerata u Osijeku

Aleksandra Prijović je, podsjetimo, tokom decembra 2023. pet puta napunila zagrebačku Arenu. Sada slijedi pet koncerata u Osijeku. Prijović će u Osijeku nastupati 13, 14, 15. 17. i 18. februara.

"Nikada, iskreno, ne razmišljam o tome koliko će biti dana, hoće li biti tri ili više, bitno je da nam bude lijepo. Naravno da je veći uspjeh što je veći broj koncerata, ali mislim da ne treba ni pretjerivati. Mislila sam da posle Zagreba, kada je Hrvatska u pitanju i prodaja karata, ne može luđe, ali onda se dogodio Osijek. Nitko ovo nije mogao ni pomisliti. Mogu obećati da ću dati sve od sebe da svi s koncerata odu zadovoljni. Ljubim vas sve", poručila je Prijović za Extra FM.

