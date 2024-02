"IŠLA SAM NA MORE SA OCEM I NJEGOVOM LJUBAVNICOM" Tijana Ajfon otkrila šok detalje - Zvao je majku i rekao da sam ku*va

Starleta Tijana Ajfon u emisiji otkrila detalje koje javnost do sada nije znala

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Nekadašnja rijaliti učesnica Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, gostovala je u jednoj emisiji gdje je pričala o do sada nepoznatim detaljima iz svog života.

Tijana je otvoreno priznala da je znala da je njen otac Đorđe varao njenu majku Slavicu sa ženom koja je bila šef firme u kojoj je radio.

"Imala sam srećno detinjstva, porodično smo držali prodavnicu sve je bilo dobro. Bili su preko 20 godina u braku da bismo na kraju shvatili da je on nju varao godinama sa jednom ženom koja je bila šef firme. Moj otac je bio prelijep čovek, mnoge žene su ga jurile. Imao je tu ženu, nju treba da bude sramota, kad sam bila mala nisam shvatala šta je to sa njima. Majka je sve znala, ali se pravila luda, puštala me da idem sa tom ženom na more. Za mene je bila teta. Baš su dugo bili zajedno uporedo. Nije ona jedina, sa većinom djevojaka koje su radile u prodavnici je on bio. Sa njim danas nemam komunikaciju, ali čestitamo praznike i tako, ali to mu nikad neću oprostiti", rekla je Tijana za Hajp i rekla da sebe krivi za njihov razvod.

"Ne može žena u braku da se samo posveti djeci, a ne partneru. Trebalo je da bude malo drčnija, ona je vaspitačica, bas je divna i mekana žena. Više je bila roditelj, nego žena. Najveći okidač za sve to je što sam ušla u Parove. On me vidio jedno veče kako sam igrala na stolu i pozvao je majku i rekao: ''Istog trenutka da ide po ovu k***etinu'', od tada se moja majka nije vraćala u porodični dom, živi kod bake i deke i dan danas. Ja to dugo nisam znala, da je to izgovorio, ali mi više nije ni bitno. Sad da ga zoveš, on bi plakao".