RAZVODI SE NAJPOZNATIJA INFLUENSERKA! Nakon skandala s humanitarnom pomoći par je zapao u ozbiljnu krizu

Kjara Feranji i Fedez rešili su da stave tačku na brak, prenose italijanski mediji.

Jedna od najpozantijih modnih inflenserki, Kjara Feranji (36), prolazi kroz teško razdoblje u svom, naizgled bajkovitom životu, a po svemu sudeći suprug Fedez (34) već je napustio porodični dom i uputio se u Majami. Moćni italijanski par nije objavio zajedničku sliku na društvenim mrežama od decembra prošle godine.

Nakon drame krajem prošle godine i skandala oko humanitarne akcije, Kjara se navodno razvodi se od repera Fedeza nakon šest godina braka, pišu italijanski mediji. Problemi u njihovoj vezi počeli su još u vreme prošlogodišnjeg Sanrema, kada je reper poljubio pevačicu Rozu Kemikal na gala žurci. Ali, Kjara je odložila donošenje bilo kakvih odluka kako bi podržala svog bolesnog supruga.

Prava kriza desila se 14. decembra zbog skandala koji je izbio oko navodne lažne humanitarne akcije influenserke.

Prava kriza desila se 14. decembra zbog skandala koji je izbio oko navodne lažne humanitarne akcije influenserke. Tada joj je italijanski nadležni sud naložio da plati milion evra "zbog prodaje Pandoro kolača u lažne humanitarne svhe". Međutim, kada se našla u nevolji, Fedez je navodno pokazao manjak razumevanja, okrivljujući nju i pravne probleme s kojima se suočava za negativan efekt na njegovo poslovanje.

To je dovelo do brojnih rasprava u kojima je eskalirala napetost, dok je Kjara pokušavala da drži stvari pod kontrolom. Na kraju je Fedez navodno pobegao u Majami sa svojom pomoćnicom, napustivši zajednički dom koji dele sa dvoje dece i psom. On je prošle godine podelio sa javnošću da je imao komplikacije nakon operacije raka pankreasa.

Kjara i Fedez izgovorili su "da" 1. septembra 2018. a venčanje je koštalo pravo bogatstvo. "Nije uvek lako, često je čak i teško (kao i sve najvažnije stvari u životu) ali ti si moja osoba, i tako sam srećna što te imam pored sebe zauvek", napisala je jednom prilikom Kjara za godišnjicu braka posvetu mužu.