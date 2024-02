BIJONSE OTKRILA DA JE POSJEKLA KOSU KADA JE SAZNALA ZA PREVARU! Željela je da osjeća oslobođeno

U rijetkom intervjuu, Bijonse se osvrnula na period života saznala da ju je muž prevario, nakon što je dobila prvo dijete, Blu Ajvi.

Izvor: Instagram/Screenshot/beyonce

Godinu dana nakon što je prva ćerka moćnog holivudskog para Džej Zi i Bijonse došla na svijet, krenule su optužbe da je reper bio nevjeran, i to više puta. Pjevačica je iskoristila težak period života i pretočila ga u album "Lemonade" u kom čak govori o nevjerstvu muža i bračnim problemima.

Prethodnog vikenda, Bijonse je dala intervju za "Essence", prije izlaska njene linije preparata za njegu kose. Tokom opsežnog razgovora osvrnula se na svoju nezaboravnu odluku da posiječe kosu 2013. godine, što je učinila kada je njen suprug Džej Zi optužen da ju je varao.

Nije tajna da su Bijonse i Džej, koji su se vjenčali 2008, a sada imaju troje djece, bili potreseni glasinama o nevjeri više puta otkako su zajedno. Ali 2013. bila je nedvosmisleno jedna od najgorih godina za par. Reper je bio optužen da je varao Bej mnogo puta u razmaku od nekoliko mjeseci, a jedna manekenka je javno iznijela da je od nje tražio da mu bude "kombinacija kada je u tom gradu".

"Veliki dio mog identiteta kao izvođačice povezan je s raspuštenom dugom kosom. Odrezati kosu značilo je da sam se pobunila protiv toga što društvo misli da bih trebala biti", rekla je, pa nastavila objašnjavati kako je majčinstvo odigralo veliku ulogu u njenoj odluci. "Bila sam novopečena majka i nešto u vezi s oslobađanjem kad sam postala majka podstaklo me je da poželim sve to da odbacim. Bio je to fizički prikaz mene kako odbacujem očekivanja koja su mi bila postavljena. Samo sam to htjela izbaciti iz sebe", rekla je.

"I to je bilo ono što sam trebala da učinim. Nakon toga sam postala jako hrabra. Bio je to prvi korak prema mnogim hrabrijim odlukama koje sam donijela u životu i karijeri, koje su me dovele do onoga što sam sada", dodala je Bijonse.

Ona je prije par dana najavila izlazak novog albuma u kantri fazonu. Bijonse se tokom Superboula pojavila u reklami Verizona, u kojoj je naslutila da priprema novi album koji će "slomiti internet", i tako privukla pažnju fanova. Nekoliko sekundi nakon toga na njenom Instagram profilu objavljena je najava albuma "Act II" s novim pjesmama "Texas Hold’Em" i "16 Carriages". Album će biti objavljen 29. marta.