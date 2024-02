NOVA ANĐELINA DŽOLI! Glumica promijenila izgled, VELIKA PROMJENA glavna tema na mrežama (FOTO)

Anđelina Džoli promijenila boju kose!

Izvor: Profimedia

Anđelina Džoli je glavna tema tviteraša nakon što je isplivala fotka novog izgleda! Glumica je uslikana na ulicama Menhetna sa potpuno novim imidžom! Mnogi pišu da je napravila veliku promjenu jer je godinama poznata po tamnoj kosi. Sada se opredijelila za plavu kosu koju je uvila u blage talase!

Mišljenja o Anđelininoj novoj frizuri su podijeljena. Dok jedni smatraju da je plava boja pravo osvježenje i izbor za predstojeće proljeće, drugi pišu da glumici bolje stoji tamnija kosa. Anđelina je uz novu frizuru obukla dugi crni kaput i crne naočare koje će biti glavni trend za proljeće 2024. Oskarovka već dugi niz godina potvrđuje da joj je crna najdraža boja. Stajling je upotpunila nježnom šminkom, efektnim nakitom i ogromnom torbom.

Podsetimo, Anđelina je 1999. godine ofarbala kosu u platinastu nijansu za svoju ulogu u filmu "Girl, Interrupted", ali nikada nije bila ovoliko svetla. Prirodno smeđu boju takođe je zamenila plavom u filmovima "Come Away", "Gone in Sixty Seconds" i "Life or Something Like It", ali samo za potrebe uloge. Da li vam se dopada ova promena?

Pogledajte jedno od najupečatljivijih izdanja Anđeline Džoli: