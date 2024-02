Vukašin Vule Gojak (42) ubijen je u septembru 1997. godine, a ostalo je zabilježeno da je to bila prva likvidacija u Srbiji izvršena snajperskom puškom.

Izvor: Kurir

Gojak je bio major Srpske dobrovoljačke garde, ali i biznismen i spadao je u viđenije beogradske "face".

Ubijen je na Košutnjaku, ispred diskoteke "Ritz", čiji je bio vlasnik.

Snajper iz koga je i dalje nepoznati egzekutor ispalio jedan hitac u Gojaka dok je sjedio u svom džipu marke "micubiši pajero" parkiranom ispred diskoteke "Ritz", pronađen je iste večeri u obližnjem šumarku. Ubica je, kako se pretpostavljalo, čekao Gojaka u zasjedi puna dva sata koliko je ovaj bio u svom lokalu, a onda je hladnokrvno pucao sa udaljenosti od tridesetak metara. Hitac je probio staklo na džipu i pogodio Gojaka u predjelu vrata.

Mediji su to ubistvo povezivali sa misterioznim nestankom Isa Lera Džambe kojem se svaki trag izgubio nakon što je u septembru 1992. godine viđen ispred kockarnice u "Beograđanci" u kojoj je Gojak bio šef obezbjeđenja i koji se te večeri sukobio sa Isom Lerom, nezvaničnim "kraljem Dorćola".

Momci iz agencije za fizičko-tehničko obezbjeđenje "Delije", čiji je vlasnik bio Željko Ražnatovic Arkan, te noći nisu htjeli da puste pijanog i naoružanog Džambu da uđe u lokal. I Gojak i Arkan su se tih dana kleli da oni nemaju nikakve veze sa Džambinim nestankom.

Gojak, koji je po sopstvenom priznanju prvi udario pripitog Lera, objašnjavao je:

"Udario sam ga nekoliko puta pesnicom da bih ga onesposbio, pa on je prije toga uperio nekakav pištolj u čelo mog kolege. Pošto smo ga smirili, ubacili smo ga u lift i izbacili na ulicu" pričao je Gojak tvrdeći da ne zna šta se desilo s Džambom nakon incidenta.

Dragan Jakovljević, rođeni Dorćolac i veliki prijatelj Džeja i Džabme, prvi put je javno govorio o svojim saznanjima vezanim za nestanak Isa Lera Džambe. Iako se ime Željka Ražnatovića Arkana usko povezivalo s njegovim nestankom, Jakovljević tvrdi da iza ubistva stoji upravo Vukašin Vule Gojak.

Izvor: Facebook

Kako tvrdi Jakovljević, pola sata prije Džambinog nestanka su se vidjeli, a onda je Džamba dobio poruku od Jusufa Bulića i otišao je u kazino na 6. spratu Beorgađanke koji je držao Arkan.

"Otišao je i ušao gore. Nosio je to veče dilinger. Ušao je u kazino i bunio se što neće da ga puste da igra. Vule Gojak, jedan od glavnih egzekutora i šef obezbjeđenja Željka Ražnatovića Arkana ga je udario dva tri puta i on i još par njih su ga gurnuli u lift. To se nigdje nije spomenulo. Džamba je sišao dole. Tu Vitaru koju je imao zagradila su kola sa obje strane. On se onda vratio gore. Niko nije vidio šta se dešava. Jedni svjedok je bio Vlada rvač iz našeg kraja koji je tu isto bio obezbjeđenje. Kad je on krenuo gore nekoliko njih je ušlo u lift i oni su ga tu iskasapili i to tako strašno da je njemu meso visilo sa obraza i sa tijela. Tukli su ga krvnički kundacima od pištolja, a možda je tu bio i neki bajonet.

Jakovljević je nedugo posle toga dobio poziv od svoje konobarice koja mu je saopštila da je Džamba ubijen.

"Ona se zabavljala se tim Džonijem, Džambinim najboljim drugom. Rekla mi je da su ga ubili. Ja nisam vjerovao i rekao sam joj da lupeta. Ona je bila uporna i govorila da su ga sigurno ubili. Rekla mi je da je njen otac koji je tamo radio kao obezbjeđenje vidio da je Džamba vezan lisiciama i da obilno krvari i da mu fali parče lica. Po onome što je njen otac video Lero je vukao noge dok su ga dvojca držala za ramena. Spakovali su ga u pikap, bio je vezan. Navodno su pošli prema Erdutu, alo to već ne mogu da tvrdim jer od tog trenutka ne zna se više ništa pouzdano. Ono što je izvjesno jeste da su ga tada ubili na način koji sam ispričao.

Pouzdano tvrdi da Arkan nije naredio ubistvo, što mu je Ražnatović i naglasio u njihovom susretu nakon ubistva.

Izvor: Profimedia, Printscreen

"Sve u svemu ja se nađem sa Željkom. Nije mi bilo ni na kraj pameti da ga pitam u vezi Džambe bilo šta. On mi kaže: "Ode ti Džaki. Kako je glupo otišao!"

Ražnatović mu je onda rekao da nije ubio Džamba i objasnio mu zbog čega bi to bilo nelogično:

"Kaže on Draganče da ti kažem nešto. Ja da sam htio da ga ubijem ili da mu naručim ubistvo poslednje mjesto bi bio neki od mojih lokala, da li poslastičarnica, pekara ili kazino. Da ti držiš kazino i da svi znaju da ga držiš, da li bi ga ti ubio tu? Meni je Džamba bio i simpatičan. Koliko god on imao neke svoje lutke ipak je bio hrabar. Mogao sam da ga ubijem na hiljadu drugih načina. Kolima da ga neko udari, da nestane, da se zakači sa nekim klincem. Ja Željku vjerujem. Jedino krivično djelo koje je Željko tu učinio jeste prikrivanje zločina, jer je htio da zaštiti svoje ljude.

Navodi da je sam Ražnatović oštro zamjerio svom obezbjeđenju zbog ubistva Lera u njegovom lokalu.

"Arkan je bio bijesan na njih. Zamalo ih nije pobio. Zaista zašto bi neko to uradio u svom lokalu i sebi navukao omču oko vrata? To nema veze sa istinom, nikakvog Željkovog naloga za ubistvo nije bilo" sa sigurnošću tvrdi Jakovljević.

Arkan je, kako tvrde upućeni, kasnije pomogao Gojaku da se otisne u vode biznisa i postane prvo suvlasnik, a potom i vlasnik "Ritza", mjesta na kojem su se sastajali pripadnici novokomponovane elite.

Ime ubijenog nije se, međutim, mnogo pominjalo u krugovima visokog kriminala. Mada, kako prenose mediji koji su se u to vrijeme bavili momcima sa beogradskog asfalta, Gojak je ulazio u nove "kombinacije" oko suvlasništva u nekoliko beogradskih kockarnica što su neki takođe navodili kao mogući motiv za njegovo smaknuće.

Treći su, opet, pominjali i podatak da je Vukašin Gojak nekoliko dana pred ubistvo bio prisutan prilikom žestoke pucnjave u jednom kafiću na Zvezdari. Iako tada niko nije povrijeđen naslućivalo se da bi rasplet mogao biti surov, iako se nije znalo kakva je Gojakova uloga u tom revolveraškom obračunu.