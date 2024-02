UZEO MIKROFON I DOBIO 67.000 €! Pjevač o najvećem bakšišu i svađi sa Slavicom Ćukteraš: Zvala je moju suprugu

Nemanja Nikolić otkrio je da je nakon jednog veselja profitirao čak 67.000 eura.

Pjevač Nemanja Nikolić koji se proslavio učešćem u prvoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda", bio je član prve šestorke koja je harala estradnom scenom, jednom prilikom je priznao da se nije nadao tolikom uspjehu kada je iz Doljevca došao u Beograd i prisjetio se teškog odrastanja.

Nemanja je bio gost emisije "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića gde je otkrio da je njegov najveći bakšiš koji je ikada zaradio iznosio 67.000 eura.

"Skoro je izašlo nešto vezano za to, kao nas četvorica, naše fotografije, i stoji natpis 'pjevači koji najmanje ulažu u svoju karijeru' što uopšte nije tačno. I ove, prošle i pretprošle godine izbacivao sam pjesme sa spotovima, sve to puno košta. Svakako, ovo vezano za bakšiš jeste tačno, to je bilo prije 15 godina, a ne želim da kažem od koga. To se jednostavno desilo, ne znam u čemu je problem", poručio je Nemanja.

Potom je otkrio da je tokom Zvezde Granda bio u svađi sa Slavicom Ćukturaš:

"Dugo nijesmo pričali, a onda smo se pomirili kada je ona trebala da se porodi. Zvala je moju suprugu da joj da moj broj, jer je želja Slavicinog bivšeg supruga bila da ja pjevam na rođenju djeteta. Ja sam to prihvatio bez ikakve nadoknade i otišao od srca. Proveli smo se fenomenalno, tada smo se i pomirili".

