Olja Crnogorac trudna u 41. godini, plače od sreće: Godinama se borila za potomstvo, a onda se desilo čudo

Olja je u emotivnom video snimku koji je objavila na društvenoj mreži Instagram otkrila kako je tekao cijeli proces i kako je saopštila porodici, naročito baki, da je u drugom stanju.

Izvor: printscreen/tiktok7olja.c.real.story

Voditeljka Olja Crnogorac (41) podijelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama radosnu vijest da očekuje bebu. Nakon dugogodišnje borbe sa zdravstvenim problemima i mnogobrojnih posjeta ljekarima, suočavala se sa prognozama da teško može postati majka.

U emotivnoj objavi, Olja je iskreno opisala godine tuge, suza i nade, kao i trenutak kada je, pomirena sa sudbinom, odlučila da se posveti psima, ali ju je život iznenadio i donio joj najveći blagoslov.

"Godina i godina po ljekarima, beskonačni dani strepnje, godinama i danima jedna te ista rečenica: "Teško ćeš postati majka, ozbiljno si bolesna, nismo imali slučaj poput tvog, pa imaš godina, nemaš dobre jajne ćelije...". Deceniju unazad gledam djecu mojih drugarica i poznanica i krišom kod kuće se isplačem, jer pomislim: "Bože, zašto ti ja nisam dovoljno dobra da budem majka, zašto me ostavljaš bez dječjeg osmijeha i zagrljaja, zar moje srce da ode u grob, a da ne čuje ono - mama, volim te...". Kada sam isplakala more suza i riješila da se posvetim mojim i tuđim psima, Majko Božija, ti si me blagoslovila. Kada sam pomislila da je moja uloga na ovom svijetu zapisana, ti si me demantovala. Ti si pokazala da medicina i skupi doktori nemaju pojma!", napisala je Olja.

"Nakon godina borbe i vantjelesne oplodnje, saznajem da sam trudna prirodno! Bila sam uvjerena da imam kancer i da mi je kraj blizu", istakla je Olja.

Vodi bitku protiv teške bolesti

Podsjetimo, Olja Crnogorac godinama unazad vodi bitku sa Adisonovom bolešću.

Nedavno je na Tiktoku ispričala da joj je doktor saopštio da joj je ostalo još 10 godina života, a u jednom trenutku se slomila i zaplakala.

"Ljudi, ćao svima, juče je bio dosta emotivan dan, dosta vas je slalo svoje dijagnoze i najveći broj pitanja koja sam dobijala su vezana za to koji su to bili prvi znaci Adisonove bolesti i kako sam ja saznala da imam taj zdravstveni problem. Prvi problem od kojeg sam patila čitavog života je bio nizak krvni pritisak, drugi najbitniji znak je bio da mi je bilo konstantno hladno, bilo da je ljeto, bilo da je zima, bilo da je napolju 50 ili dva stepena, ja sam uvijek cvokotala od hladnoće. Treći najbitniji znak je imunološki odgovor moga tijela na bilo koji virus, bila sam bolesna na dva mjeseca, sa temperaturom sam se suočavala i po deset dana. Imala sam gnojne angine, stalno sam dobijala penicilin."