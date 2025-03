Predsjednik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, pozvao je članove Vlade iz albanskih stranaka da napuste izvršnu vlast zbog skandala u vezi sa tenderom za zakup plaža.

Istakao je da nema ništa protiv velikih investitora, ali da mega-projekti moraju biti realizovani na transparentan način, a ne špekulantski, prevarantski i preko noći.

Abazović smatra da bi Skupština Opštine Ulcinj trebalo da donese odluku o poništenju tendera za Veliku plažu i da lokalna vlast treba da preduzme sve što je u njenoj moći dok se situacija ne razjasni.

“Tužno je i poražavajuće da se planira neki mega-projekat, a da gradonačelnik Ulcinja o tome nema pojma, da potpredsjednik Vlade, koji je ujedno i ministar ekonomije, o tome nema pojma, kao ni ministar iz Ulcinja koji sjedi u Vladi. Ili ne znaju, ili kriju od javnosti. U oba slučaja, ovo je katastrofa i ponižavanje građana Ulcinja“, rekao je Abazović u svom autorskom podkastu “Petak sa Dritanom”.

Dodao je da bi ti ljudi trebalo da napuste Vladu Crne Gore iz jednog ili drugog razloga: „Ili su radili iza leđa građanima, ili ih niko ne konstatuje, pa premijera i Vladu nije briga šta oni misle o gradu u kojem žive. Ako ih tako tretiraju, ne treba da budu u Vladi“, poručio je Abazović.

On je podsjetio da je Građanski pokret URA inicirao sjednicu lokalnog parlamenta kako bi se hitno donijeli zaključci o poništenju tendera, zabrani svih aktivnosti vezanih za preuzimanje kupališta dok se ne utvrde sve okolnosti, te da Opština uradi sve što je u njenoj nadležnosti.

Lider GP URA naglasio je da nije protiv povećanja cijena ili uvođenja reda u vezi sa zakupom plaža kojima gazduje Javno preduzeće Morsko dobro, ali da su posljednja dešavanja skandal koji će tek dobiti svoj epilog, posebno u slučaju Velike plaže.

Podsjetio je i da je tender za zakup produžen za sedam dana, a da je u međuvremenu registrovana firma koja je uzela čak 10 plaža na Velikoj plaži.

„Neko ko ima 10 miliona može da uzme sve plaže u državi. Samo zato što je neko bogat, može da nas istjera odavde. Morsko dobro je do sada zarađivalo 10 miliona eura od svih kupališta, a sada, uz povećanje cijena, možda i 15 miliona. Šta to znači? Da neko ko ima 20 miliona eura može da kupi cijelu Crnu Goru, da istera sve ljude sa svih kupališta? Je li to koncept za koji se borimo — da treba da se selimo odavde jer smo možda siromašniji od drugih?“, upitao je Abazović.

Ocijenio je da je lokalna uprava Ulcinja zakazala i da građani od nje više ništa ne očekuju.

Govoreći o „temama svađalicama“, Abazović je naveo da pokretanje identitetskih pitanja pred izbore u Herceg Novom i Nikšiću pokazuje nedostatak vizije vlasti.

„Ovo samo pokazuje da ova Vlada nije sposobna da ponudi novi proizvod, da DF, Demokrate i PES vraćaju matricu koju je imao DPS — priče o identitetskim pitanjima, jer se tu uvijek dijelila Crna Gora. Prije 30. avgusta, politika DPS-a bila je korupcija i bogaćenje male grupe ljudi. Mislim da je modus operandi ove vlasti isti. Najbolje pokriće za neregularne tendere jeste da pričate o jeziku i državljanstvu“, poručio je Abazović.