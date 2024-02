REKAO DA IMA NAJMANJI POLNI ORGAN NA SVETU, A SAN JE SVAKE ŽENE: Odrekao se očevog MILIONSKOG nasledstva!

Jedan je od najvećih zavodnika sa svetske scene. Kažu da ima savršeno lice, večiti "bejbi fejs", ali da je pritom i veoma muževan i zgodan kako se samo može poželeti. Kažu to njegovi brojni obožavaoci, a on na pragu 49. godine.

Enrike Iglesijas najavio je sinoć novu pesmu, duet sa Mirandom Lambert koji ću publika moći da čuje 22. februara, a koji će se naći na njegovom novom i kako je rekao, poslednjem albumu.

Fanovi se nadaju da će Enrike Iglesijas, koji je prošle godine intenzivno nastupao, pa i šokirao javnost, promeniti odluku i da će nakon ovogodišnjeg albuma uslediti još dosta njegovih pesama.

Enike je karijeru počeo u tajnosti, krijući od slavnog oca Hulija Iglesijasa odluku da želi da se bavi muzikom. Iz toga razloga se svetu najpre predstavio kao Enrike Martinez, koristeći prezime svog menadžera Fernana Martineza.

Kada je došao pravi trenutak, zapevao je pod pravim imenom i prezimenom, i vremenom uspeo da izađe iz senke piznatog oca. Enrike iza sebe ima impozantnu listu hitova i titulu seks simbola. Uprkos ovom poslednjem, nije se libio da jednom prilikom kaže da ima najmanji penis na svetu. Sigurno je mogao da pretpostavi da će se taj detalj često vezivati za njegovo ime.

Enrike je poznat po više nego srdačnom pristupu publici, kao i po tome da je dugo privatni život, a naročito vezu sa teniskom zvezdom Anom Kurnjikovom, držao u tajnosti, što je više moguće.

Par ima troje dece, a vesti o rođenju dece objavljivane su kao veliko iznenađenje, jer se Ana trudila da trudnoće skriva od javnosti. Dugo su se pridržavali pravila da ne objavljuju slike naslednika, a njih dvoje su se ekstremno retko mogli videti jedno uz drugo dugi niz godina, od 2002. koliko njihova veza traje.

Zanimljivo je da su izuzetno retka zajednička pojavljivanja pratili intervjui u kojima je isticao da svakog dana ima intimne odnose sa suprugom, kao i da najviše uživa u jutarnjem seksu.

O ljubavi sa Kurnjikovom rekao je da su imali uspone i padove, ali da dugačak ljubavni staž dovoljno govori.

Enrike, čija je majka veoma poznata u Španiji, u velikoj meri je bio i jeste misterija za javnost. Tako se dugo nije znalo da se sa ocem ne čuje godinama, kao i da među njima postoji teško rivalstvo, a konkurencija vlada i među njihovim umetničkim kompanijama.

"Njegov odnos sa ocem nikada nije bio najbolji, prošle su godine, a da njih dvojica nisu razgovarali, čak ni telefonom. Enrike smarta da je svoju karijeru napravio bez njegove pomoći", rekao je za španski list "Marca" izvor blizak pevaču.

Kao rezultat takvog odnosa, Enrike Iglesijas odrekao se nasledstva koje bi mu pripalo kao jednom od osmoro dece slavnog Hulija. Kako se to bogatstvo procenjuje na 800 miliona evra, poznatom pevaču pripala bi osmina odnosno 100 miliona evra.

"El Nacional" piše da je Enrike stekao veliko bogatstvo zajedno sa suprugom, bivšom teniserkom Anom Kurnjikovom, i to uglavnom u inostranstvu.

A Huilio Iglesijas je milione zaradio ne samo baveći se muzikom, već i brojnim ulaganjima u Dominikanskoj Republici. U njegovom vlasništvu su i vile u Majamiju, ostrvo na Bahamima, kuća u Marbelji, privatni avion od 45 miliona evra, brend alkoholnog pića, vinski podrum, restorani, automobili, udeo u kozmetičkim kompanijama.

Hulio Iglesijas je pored sina Enrikea sa bivšom suprugom Izabel Prejzer dobio još jednog sina i ćerku, sa sadašnjom ženom ima petoro dece.

7. 6. 1981. Ana Kurnjikova

Kada je u pitanju mlađi Iglesijas, važno je reći da je njegova pesma "Can You Hear Me?" bila zvanična pesma Evropskog prvenstva u fudbalu 2008. godine, a interesantno je da jednu godinu živeo u Beogradu.

Pevačeva majka Izabel se sa decom preselila iz Madrida u našu prestonicu nakon što je teroristička organizacija ETA kidnapovala Enrikeovog dedu dr Hulija Iglesijasa Pugu.