Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nikada neće prihvatiti antiustavnu i antidejtonsku Bosnu i Hercegovinu (BiH) i da je "sveti zadatak" entiteta koji predvodi da izađe iz te zemlje.

"Smatram da moram da izvučem Srpsku iz BiH, zato što njen ostanak u BiH sa ovakvim Evropljanima znači da za 20 godina neće biti ni Srpske ni Srba na ovim prostorima ili će samo ostati nešto malo poltrona", rekao je Dodik u intervjuu za Radio-televiziju Republike Srpske.

Dodik je kazao da će vlast Republike Srpske u narednih nekoliko mjeseci "dobro razmisliti" da li će se dalje kretati evropskim putem, za koji je naveo da "nije dao ništa" tom entitetu, pišu Vijesti.

"Mi samo imamo problema zbog Evrope. Kad mi uđemo u EU, to znači da nema Republike Srpske. Da li je to cijena koju ovaj narod hoće da plati? Neka plati. Јa neću. Dok ja ovo vodim, to se neće desiti", naveo je Dodik uoči obilježavanja Dana Republike Srpske, 9. januara.

Prema njegovim riječima, balkanske zemlje ne treba da idu u EU, jer će Unija "propasti dok BiH postane članica".

Dodik je optužio Brisel da se u BiH "stavio na stranu" Bošnjaka, koje on uporno naziva "muslimanima".

Povodom operacije želuca i jednjaka, kojoj je podvrgnut u Beogradu 9. decembra, Dodik je rekao da se osjeća "sve bolje", ali da "još nije sasvim dobro".

"Nema nikakvog maligniteta. Operacija je prošla uredno i sad sam u postoperativnom oporavku", kazao je Dodik.

O nastavku procesa pred Sudom BiH, gdje mu se sudi za neizvršavanje odluka visokog predstavnika, on je rekao da u zaključcima Skupštine Republike Srpske stoji da ne ide na sud dok ne dobije potvrdu ljekara da je zdravstveno sposoban za to.

"Idem 10. ili 11. januara na kontrolu. Ako oni kažu da mogu da radim, odmah ću početi da radim. Ako mi kažu još dvije-tri sedmice, ja to poštujem", rekao je Dodik.

Naveo je da će nastaviti da učestvuje u procesu pred Sudom BiH, jer želi da ga dovede "do totalnog apsurda", dodajući da "neće uspjeti pokušaji rušenja, kažnjavanja i zabrane njegovog političkog djelovanja".

"Ako bude takva odluka, šta god ko pričao, istog trenutka ćete imati skupštinsku odluku o izdvajanju iz BiH i referendum o nezavisnosti Republike Srpske", rekao je Dodik.

Dodao je da očekuje da će dolaskom nove američke administracije 20. januara "popustiti pritisci" i da će biti "pomirljivija politika prema svima, pa i BiH".

"Јedva čekamo dan kada će biti otkazano sve ono što nije ustavno u BiH. Vjerujem da će sada administracija (izabranog američkog predsjednika Donalda) Trampa nama to omogućiti", kazao je Dodik.

Naveo je da mu ne treba podrška Trampa, već "samo da se ne miješa" u odnose u BiH.