Oglasila se žena koja je stala ispred maloljetnika koji su motkama tukli tinejdžere ispred tržnog centra u Novom Sadu.

Javnost je uznemirena zbog snimka koji je postao viralan na svim društvenim mrežama na kom se vidi grupa maskiranih maloljetnika koja je motkama tukla tinejdžere ispred poznatog tržnog centra u Novom Sadu. Večeras je MUP saopštio da su uhapšena četvorica maloljetnika, a žena koja se ispriječila ispred napadača i žrtava, M.R, je za "Nova S" ispričala šta se dogodilo.

"Ja sam samohrana majka dvojice dječaka, a mlađi je bio u ekipi koja je igrala mali fudbal na božićnom turniru. Moj sin i ja smo otišli do kola, a njegovi drugovi su otišli pored tržnog centra da kupe po neki sok, pojedu nešto, posle utakmice. Vidjela sam da prolaze neki maskirani mladići, bilo mi je sumnjivo, a onda sam vidjela da neki od njih drže palice, skrivene ispod jakni i prilaze dječacima koji su stajali i ništa nisu slutili. Već su počeli da napadaju i udaraju djecu. Najviše su stradali N.M. (17) i B. T. (17).

Dok sam prišla, oni su već ležali na zemlji, a oni maskirani su ih nemilosrdno udarali drvenim i metalnim palicama, gdje su stigli. Jedan od napadača mi je prišao iza leđa i držao je neku gumenu palicu u rukama, vjerovatno je htio da i mene napadne. Povikala sam na njega: ‘Šta hočeš? Udari me ako smiješ?’. To ga je zbunilo i on je stao. Oni prebijeni dječaci su ležali u krvi, scena je bila strašna", rekla je M.R, kozmetičarka po zanimanju.

Njen hrabar potez zadivio je cijelu Srbiju. Opisala je strašne povrede koje su zadobili tinejdžeri.

"Ovo nije bila tuča, niti nekakvo nasilničko ponašanje. Ovo je bio pokušaj ubistva! Kada nekoga udarate palicom koja ne može da se polomi, hoćete da ga ubijete. Onu dvojicu sam snimala telefonom, vikala sam na njih. Prilično sam elokventna i hrabra. Nisam se uplašila", zaključila je hrabra žena.

