SIN ČUVENE "PINK PANTERKE" JE OPASAN FRAJER: DJEVOJKE LUDE, O NJEMU SVI BRUJE! NIJE MU ODOLJELA NI PJEVAČICA (FOTO)

Sin Olivere Ćirković je izrastao u pravog frajera, a evo čime se bavi.

Izvor: MONDO

Život Olivere Ćirković, bivše košarkašice i kriminalke koja je predvodila međunarodnu kriminalnu organizaciju "Pink Panter" mnogi porede sa filmskim. Oliverin sin se zove Nikola Ćirković, bavi se košarkom, baš kao i Olivera svojevremeno, a prije nekoliko godina je raskinuo vezu sa atraktivnom pjevačicom.

Nikola ima 27 godina i izrastao je u pravog frajera, za kojim djevojke lude, a društvene mreže bruje o njegovom izgledu. Jednom prilikom ponosna mama je na Instagramu objavila fotografiju sa sinom, a pozitivni komentari su se samo nizali.

Nikola je bio u dvogodišnjoj vezi sa pevačicom Angellinom koja je za njega imala samo lijepe riječi - "Osvojio me je time što imamo lijepu komunikaciju, dobro se slažemo, on mi je prijatelj koji mi se sviđa i privlači me. Prije svega taj odnos, kao neko prijateljstvo. Razumijemo se, podržava me", pričala je pjevačica svojevremeno za domaće medije.

Nikolina majka, Olivera otkrila je jednom prilikom kakav odnos ima sa sinom:

"Imam sina koji je dobar, vezani smo jako, do 10 godine smo bili nerazdvojni i tu ne mogu sebe da objasnim. Ja sam njega povrijeđivala kroz taj kriminal, ali uvijek u nadi, kao kockar, da ću da se izvadim iz te priče", poručila je ona jednom prilikom, a kako Nikola izgleda pogledajte u galeriji ispod: