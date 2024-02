DUGO SE BORILA SA MENTALNIM PROBLEMOM: Teodora Džehveroić otkrila kako je pobijedila - "Život nije med i mlijeko"

Teodora Džehverović otkrila je šta joj je pomoglo u borbi sa anksioznošću.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nakon što je progovorila o estetskim korekcijama, te otkrila da je prvu intervenciju imala sa 16 godina, pjevačica Teodora Džhverović ponovo se družila sa svojim pratiocima.

Sada je otkrila svojim fanovima na društvenoj mreži Instagam da se dugo borila sa aksioznošću, a sada je dala savjet pratiocima na koji način se izborila sa time. Jedan od njih ju je pitao "da li si ikada prolazila kroz faze anksioznosti i nekog unutrašnjeg straha?", a pjevačica je iskreno odgovorila:

"Jesam. Stvari koje su mi pomogle: Izbacila sam toksične osobe. Nažalost, trebalo mi je malo više vremena da shvatim to, ali hvala dragom Bogu koji mi je nekim 'znakovima pored puta' pomogao sa tim. Fizička aktivnost. Post i razgovor sa Bogom", započela je.

"Naučila sam da u životu kažem 'ne'. To ne znači da sam to 'ne' govorila na ružan i otresit način, već samo lijepim tonom objasnila zašto ne uživam u nekim stvarima i da bih voljela da ta neka osoba to razumije na pravi način. Sunce je ono što moju dušu liječi", nastavila je ona.

Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic

Teodora je otkrila da je naučila da prihvati i da se nekada osjeća loše.

"Lošu situaciju nijesam gledala kao krajnji rezultat, već nešto što je tu, ali je prolazno. Danas ću biti napeta i anksiozna, sjutra ne. Život nije med i mlijeko i moram da znam da prihvatim da se nekad loše osjećam, kao što uživam u tome kada mi je lijepo", dodala je pjevačica.

"Pričajte. Morate da kažete svoje probleme. Sa psihoterapeutom, mamom, tatom, bratom. S kim god, samo izbacujte to iz sebe. Plačem. Kad mi se plače, plačem i ne gutam više ništa. Svaku emociju ispoljavam. Određeni suplementi koje pijem i koji veoma dobro utiču na naše raspoloženje i anksioznost. Zahvalnost. Kao što se molite da nešto prođe, znajte da morate i da se zahvalite kada je dobro. Kada otputujem na odmor, zahvalim se Bogu na tome. Kada sam na ručku sa voljenim ljudima, zahvalim se na tome. Kada vidim moju malu Doroteu, zahvalim se Bogu na tome", kaže Teodora.