BILA SAM U STRAVIČNOM STRAHU! Dragana Mirković umalo da ne uradi jednu od najvećih stvari u životu - Neću da se BRUKAM!

Dragana Mirković ispričala je da je malo falilo da ne zaigra u kultnom domaćem filmu.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Jedna od najpopularnijih pjevačica u cijelom regionu, a i šire Dragana Mirković bila je gošća emisije Amidži šou u kom se prvi put pred kamerama pojavila i dvojnica Jovane Jeremić i napravila šou u studiju. Dragana je postigla velike uspjehe u svojoj 40 godina dugoj karijeri, koju će krunisati sa dva koncerta u beogradskoj Areni.

Jedna od stvari koje je tokom svoje karijere Dragana uradila bilo je i snimanje filma "Slatko od snova" u kojem je tumačila glavnu ulogu. Film je snimljen 1994. godine, a pjevačica je dijelila kadar sa legendarnim Batom Živojinovićem, Nebojšom Bakočevićem, Brankom Katić i drugima.

Međutim, malo ljudi zna da ona to nije željela da učini - "Bila sam protiv toga da snimam film, ja sam pjevač, šta će meni to, bila sam u stravičnom strahu. Onda sam pristala, ali sam tražila da dovedu profesora glume, da vidim da li ja to mogu, neću da se brukam", rekla je Dragana u emisiji "Amidži šou".

Kako je dodala, nju je glumica Gorica Popović savjetovala da bude svoja i da se tako i ponaša u scenama, što joj je pomoglo da snimi film.