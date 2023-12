DRAGANA MIRKOVIĆ OTKAZALA KONCERTE U BEOGRADU: Smrt u porodici slomila pjevačicu - oglasila se i saopštila NOVE DATUME!

Dragana Mirković se oglasila povodom smrti svoje svekrve.

Tokom dana u domaćim medijima pojavila se vijest o smrti majke Tonija Bjelića, supruga pjevačice Dragane Mirković.

Suprug folk pjevačice oglasio se na društvenim mrežama i saopštio tužnu informaciju. U potresnoj objavi se oprostio od majke rečima "Počivaj u miru moja mamice" i napisao datum rođenja i smrti. Sada se za medije oglasila i Dragana. Pjevačica je istakla koliko ju je smrt svekrve potresla, a potom saopštila da će zakazane koncerte u Beogradu pomeriti za februar.

"Sa neizmjernom tugom prinuđena sam da vam se danas obratim. Moja porodica i ja prolazimo kroz jedan od najtežih dana jer smo ostali bez naše drage bake, majke i svekrve Marte. Meni je ovih dana mjesto uz moju porodicu i ma koliko se radovala našem druženju, moram da vas obavijestim da ću odložiti koncertne aktivnosti u sledećem periodu, pa ću i koncerte zakazane u Areni za 29. i 30. decembar morati da pomjerim za 16. i 17. februar", započela je.

"Više od svega sam željela da na najljepši način uz vas koje volim i koji me volite završim godinu i otpočnem svoju turneju, ali sam sigurna da ćete razumjeti zašto je to u ovom trenutku nemoguće. Znam koliko ste se radovali svemu, da su neki od vas pola svijeta proputovali da bi bili uz mene, i potrudiću se da vam to nadoknadim. Karte kupljene za prethodne datume važiće za nove termine. U svoje i u ime porodice hvala vam na porukama saučešća, razumijevanja, podrške i ljubavi, neizmjerno nam znače. Voli vas vaša Dragana!", navela je u saopštenju.

