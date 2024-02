CECA DOBILA MILIJA NA SUDU! Uzeo je 100 ODSTO vlasništva na sebe, sada je 50:50 - "Dogovor je bio drugačiji"

Dugogodišnji saradici, Ceca Ražnatović i Aleksandar Milić Mili, duži vremenski period nalaze se na sudu, a sada je sve riješeno u pjevačicinu korist.

Izvor: RTS / Printscreen/YouTube/Zvezde Granda/screenshot

Svetlana Ceca Ražnatović dobila je kompozitora Aleksandra Milića Milija na sudu. Ceca i Mili su završili na sudu jer je pjevačica shvatila da se on upisao kao vlasnik fonograma svih albuma koje je radio sa pjevačicom, iako je dogovor bio potpuno drugačiji.

Dogovor je bio da prava na vlasništvo bude pola-pola, što Mili nije ispoštovao, te su zbog toga završili na sudu. "To se sada sve sređuje, i Jutjub kanali se sređuju i moj kanal se sređuje. Neke pjesme su povučene dok se neke stvari ne raščiste. Sa Milijem sam na sudu baš zbog tih fonograma, zato što je dogovor bio da budu 50-50, on je uzeo na sebe svih 100 posto. Sada je to sud dodijelio da bude 50-50 kako je i trebalo da bude. Ja moram da kažem mojoj publici da nije stvar do nesređenosti kanala, sve su pjesme tu, ali moraju stvari da se poštuju i da se stavi sve na svoje mjesto", rekla je u "Premijeri" Ceca.

Sve je počelo onda kada je Ceca shvatila da se Mili upisao kao vlasnik fonograma svih albuma koje je radio sa Cecom. "Dogovor je bio potpuno drugačiji, zbog čega je Ceca, nakon ovog saznanja, odlučila da angažuje advokate i da pokrene sudski proces protiv nekadašnjeg saradnika", priča izvor.

Izvor: Instagram/miligramofficial

"Problem je u tome što osoba koja ima vlasništvo nad fonogramima, ima prava da od apsolutno svih digitalnih platformi monetizuje novac. U prevodu, da naplaćuje i profitira. U trenutku kada su Ceca i Mili radili albume to nije bio dogovor. On je govorio da svaka pjesma u cjelosti pripada Ceci, s obzirom na to da mu je rad na svakoj pjesmi bio plaćen, te da je Ceca sama finansirala svaki svoj album u cjelosti. Mili je, dakle, kao saradnik, za svoj rad bio plaćen onoliko koliko je tražio i koliko je dogovoreno. Međutim, on je bez Cecinog znanja sebe upisao kao vlasnika fonograma", pričao je izvor za Telegraf.