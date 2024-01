DOBIO OD DJEVOJKE MEDVEDIĆA, PA PREMRO KAD JE VIDIO ŠTA PIŠE: Brutalni potez Srpkinje, "veterinar Rade" mu došao glave!

Brutalna osveta prevarene djevojke o kojoj bruji Tviter!

Izvor: SMARTLife / Unsplash / Priscilla Du Preez

Još jedna preljuba koja kruži Tviterom i koja će mnoge navesti da provjere imenike svojih partnera! Jedna djevojka je ispričala kako se dogodila nesvakidašnja situacija na 30. rođendanu jednog muškarca. Slavlje se pretvorilo u katastrofu, a sve zbog njegove djevojke koja je saznala da je vara.

"Ako ovo nije toksično, stvarno ne znam šta jeste. Momak je za 30. rođendan okupio cijelu svoju porodicu i prijatelje i naravno svoju djevojku sa kojom živi i planira da se oženi. Uživali su u vikendici u Čortanovcima, a onda je došlo vrijeme za tortu i otvaranje poklona. Roditelji su mu poklonili zlatni lančić, drugari neki dobar viski, a onda je došao red na njen poklon. Momak je otvorio kutiju sa osmjehom na licu i vidio da je u pitanju plišani meda, a onda je vidio da je na njemu nešto ištampano", ispričala je djevojka na Tviteru i dodala:

:stvarno bio veterinar rade:https://t.co/bO7xVLaFqk — Neguj mo srbski (@Neguj_mo_srbski)January 28, 2024

"Svi su ga pitali - 'Šta je na njemu, šta je na njemu' i tražili da pokaže. Ona mu je rekla 'Pa pokaži, pohvali se'. Svi su mislili da je nešto predivno, ali on je samo ćutao. Ona se samo osmijehnula i otišla prema vratima. Nikome ništa nije bilo jasno dok on nije krenuo prema njoj i ostavio medu. Svi su krenuli prema kutiji da vide medu, a evo šta su vidjeli...", ispričala je djevojka i na kraju snimka pokazala da je na medi ištampana prepiska slavljenika i ljubavnice koju je u imeniku upisao pod imenom "Veterinar Rade".

Evo kako je tekla prepiska:

Muškarac: Hej hej

Žena: Heeej

Muškarac: Je l' ostaje dogovor za večeras?

Žena: Koji dogovor?

Muškarac: Pa za viđanje.

Žena: Ostaje ako ostaje. A ona?

Muškarac: Ipak neće biti tu, ide kod ujne u Višegrad, tako da dođi večeras oko 22:15 i računaj da ćeš ovde biti do utorka.

Žena: Ajde važiiii, javi ako treba nešto da kupim.

Muškarac: Mislim da neće trebati ništa, ima hleba, ima napolitanki.

Ovaj snimak je dopreo do nekoliko hiljada tviteraša koji nisu mogli da se uzdrže komentarisanja. Najviše su komentarisali način osvete i ime pod kojim je ljubavnica upisana. "To izgleda kao nešto što bih ja uradila", "Šta je tačno sporno ovdje, napolitanke?", "Možda taj Rade treba za krmaču, zašto odmah optužbe", "Da žive do utorka na hlebu i napolitankama?", "Meni ovo nije jasno", "Već zamišljam veterinara", pisali su mnogi...

Prije nego što posegnete za provjerom imenika u telefonu svog partnera, trebalo bi da znate rezultate istraživanja koje je u 2013. godini sprovedeno na jednoj internet stranici. Obuhvatilo je 2.400 ispitanika u Velikoj Britaniji. Utvrđeno je da su partneri bili nevjerni, a 41 odsto slučajeva nevjerstva otkriveno je preko mobilnog telefona. Drugi najčešći način, 23 odsto slučajeva, koji otkriva nevjerstvo, jeste preko društvenih mreža. Ove studija pokazuje da mnogi ljudi, skoro stalno provjeravaju telefon svog partnera.