"SEVERINA IMA POREMEĆAJ LIČNOSTI, ZANEMARUJE DIJETE" Ovako je Milan Popović pričao o pjevačici - "Plakala po 5 dana"

Milan Popović je ranije u jednoj emisiji iznio optužbe protiv pjevačice Severine Vučković

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Pevačica Severina Vučković je poslednjih dana u centru pažnje regionalnih medija zbog odluke Vrhovnog suda u Hrvatskoj da ocu maloljetnog Aleksandra, dodeli starateljstvo.

Reakcije javnosti su burne, zbog ove odluke se oglasio i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, a javne ličnosti širom regiona su pružile podršku hrvatskoj pjevačici. Sada je aktuelan intervju koji je njen bivši partner Milan Popović dao prije izvjesnog vremena, u kojem je istakao da Severina "nije stabilna majka".

"Ja sam htio da dijete ima normalnu stabilnu majku", započeo je Popović, dok ga je domaćin emisije Ljiljana Stanišić prekinula i pitala zašto misli da Severina nije stabilna.

Izvor: YouTube/ Jutarnji Program TV HAPPY

"To vidite po njenom ponašanju, prvo ja sam se rastao sa Severinom zbog tih njenih čestih promjena raspoloženja koje ja nisam mogao da razumjiem. Išla je od totalne depresije, plače pet dana do totalne euforije, po teoriji koju psihijatri kažu to je granični poremećaj ličnosti koji ne može da se kontroliše", rekao je Popović i dodao:

"Ja sam se zaljubio u tu medijsku Severinu, takvu sam je volio, pravu Severinu nisam", rekao je Milan Popović, a onda iznio tvrdnju da se "Severina drogira".

"Marijana tvrdi da se ona drogira, to je njena rođena sestra, ja sam taj podatak prenio nadležnima i molio sam da se uradi vieštačenje. To što se Severina drogira, ako je to istina, to postaje problematično kada ta majka zanemariju dijete", rekao je Popoviću emisiji Sceniranje na Kurir televiziji.

