Gotov je razgovor oko formiranja vlasti u Glavnom gradu i to između predstavnika Pokreta za Podgoricu (PzPG), koalicije PES - Demokrate i Za budućnost Podgorice.

Izvor: MONDO

Gotov je razgovor oko formiranja vlasti u Glavnom gradu i to između predstavnika Pokreta za Podgoricu (PzPG), koalicije PES - Demokrate i Za budućnost Podgorice. Kako javlja reporter TVCG pregovori su održani u prostorijama Pokreta za Podgoricu, gdje su njihovi odbornici Nađa Ljiljanić i Miloš Krstović, prenosi RTCG.

Na sastanaku su bili nosilac liste PES-a i Demokrata Saša Mujović, kao i nositeljka liste Za budućnost Podgorice Jelena Borovinić Bojović. Iz PES-a na sastanku su i Bojan Božović i Boris Pejović.

Danilo Šaranović i Vladimir Čađenović su predstavljali Demokrate, dok je iz liste ZBPG na pregovorima bio i Radoš Zečević.

Nađa Ljiljanić, predstavnica Pokreta za Podgoricu, kazala je nakon večerašnjeg sastanka da su neki principi usaglašeni, te da se nadaju da će se ovi razgovori nastaviti. Sastanak je, kako je kazala, bio pozitivan.

"Sastanak je protekao pozitivno, razgovarali smo o principima. Večeras su neki principi usaglašeni i nadamo se da će se ovi pregovori ubrzo nastaviti, pošto znamo i svi da je malo vremena. Za sada su neki principi ugovoreni", kazala je Ljiljanić i nije željela da kaže o kojim se principima razgovaralo, kako piše RTCG.

"Tako da večeras mogu samo da kažem da je bio jedan lijepi sastanak, jedan dijalog, da smo svi onako fino razgovarali, da je svima bio na prvom mjestu interes građana i građanki Podgorice i da su partijski interesi bili ostavljeni po strani", kazala je Ljiljanić.

Nakon večerašnjeg sastanka, kako je saopštila, razgovaraće članovima svog odbora, kao i sa svim ostalim odbornicima "koji večeras nisu bili prisutni".

Mujović je kazao da je jučerašnja izjava Jakova Milatovića o tome da bivši članovi i članice PES-a treba da budu i okosnica nekog budućeg prosperiteta, razvoja Crne Gore i Podgorice je za svako uvažavanje.

"Danas smo imali jedan jako lijep razgovor koji je protekao u jednoj kulturnoj civilizovanoj atmosferi i smatram da smo na današnji dan stvorili jednu dobru osnovu. Stvorili smo osnovu, a da li ćemo to pretočiti u jedan dobar rezultat i ono što građani očekuju od nas, to ćemo da vidimo, to će naredni dani pokazati", kazao je Mujović.

Ističe da je dolaskom na razgovor PES pokazao da želi dogovor, razgovor i kompromis.

"Takođe, da smo spremni na ustupke, da smo spremni da listi koju predvodi Jakov Milatović ponudimo participaciju gradskoj vlasti u mnogo većem obimu nego što to izborni rezultat pruža i smatramo da je to fer i da je to dobra i ispružena ruka saradnje, a u korist građana Podgorice i cijele Crne Gore. Moram reći da današnji razgovor ne napuštam sa euforijom. Napuštam ga sa određenom dozom optimizma. Da li smo danas bili uspješni, pokazaće, naredna dva dana. Dobro je da smo se sastali, ne mogu da kažem da su jedinstveni, ali ne mogu da kažem ni da ne može naći kompromisno rješenje. Već sjutra ćemo imati, čini mi se, i znatno jasniju situaciju i sliku, jer opštinski odbori, svih konstituenata koji su danas prisustvovali ovom sastanku, treba da donesu neke odluke", kazao je Mujović.

Na pitanje da li je GP URA dobrodošao u buduću koaliciji, Mujović kaže:

"Znate da nam je za većinu potrebno 30 odbornika, što znači da je nama dovoljno da napravimo vlast sa listom Jakova Milatovića. Međutim, postoji jedno načelo, jedan princip, da nema miješanja i nema zalazka u tuđe dvorište.Pošto su bili zajednička lista, na njima je da odluče da li će eventualno vlast podržati i biti dio vlasti, njih četiri ili šest, ili šta će raditi sa eventualnim funkcijama koje im kasnije pripada", kazao je Mujović.

Predstavnici GP URA, kako je kazala Ljiljanić, bili su spriječeni da dođu na večerašnji sastanak, što kako kaže ne znači da neće prisustvovati nekim sljedećim sastancima, prenosi RTCG.

"Naravno, kada im prenesemo principe i poruke o kojima se večeras razgovaralo, na njima će biti odluka da li žele da, naravno, zajedno sa nama nastave pregovore i da budu dio ukoliko dođe do formiranja ove vlasti", kazala je Ljiljanić.

Na pitanje da li ovo znači da je Pokret za Podgoricu obustavio pregovore sa DPS-om, ES, SEP-om, Ljiljanić poručuje:

"Kao što znate, tu se razgovaralo samo o principima i ti sastanci nisu nastavljeni. Da li će do nastavka doći, što se tiče ostalih konstituenata, ja ne znam. Ja vam mogu dati odgovor da porazgovaram sa svojom bazom i kada dobijemo stav. Što se tiče sastanka sa ovom većinom, ja vam moram reći da većina našeg članstva i ljudi koji podržavaju Pokret za Podgoricu bi bili srećni da dogovor sa ovim ljudima ovde bude završen", zaključila je Ljiljanić.

Jelena Borovinić Bojović, nositeljka liste ZBPG, je rekla da su se rukovodili samo interesima građana.

"Više puta sam do sada ponavljala, Podgorica nema vremena da čeka, nas čeka jako mnogo posla i građani i građanke Podgorice ne smiju da trpe zbog bilo kakve političke disfonije političkih subjekata. To je osnovni princip kojeg smo se držali večeras i kojeg ćemo se držati i u budućim dogovorima. Dakle, rukovodeći se interesima građana i građanki u Podgorici, mi očekujemo da će se ovi razgovori nastaviti u konstruktivnom duhu, naravno uz poštovanje demokratskih principa i bez ucjenjivačkih kapaciteta", poručila je ona i dodala da očekuje da će se razgovori nastaviti u naredna dva dana, piše RTCG.

Sastanak se održao iako je u ponedjeljak veče PzPG pregovarao sa DPS, Evropskim savezom i SEP.

Iako bi ime predsjednika Skupštine Glavnog grada trebalo da bude poznato već 28. decembra, još nije utvrđeno ko će do vlasti u Podgorici.

Mada je poslanik Socijaldemokrata (SD) i funkcioner Evropskog saveza (ES) Boris Mugoša nakon sastanka predstavnika DPS-a, koalicije "Za bolju Podgoricu", SEP-a i Evropskog saveza, održanog u ponedjeljak, poručio da je optimista da pregovori mogu da se završe dogovorom o formiranju nove vlasti u Podgorici, vrlo brzo desio se obrt, prenosi RTCG.

Juče su iz Pokreta za Podgoricu pozvali kolege iz koalicije PES-Demokrate i ZBCG na sastanak. Saopštili su da se sastanak organizuje u cilju razmatranja programskih osnova za formiranje nove vlasti u Podgorici.