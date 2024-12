Bratanić Alije Balijagića oglasio se nakon hapšenja.

Izvor: Privatna arhiva/društvene mreže

Bratanić Alije Blijagića, Almir, koji je bio uhapšen zbog sumnje da je na društvenim mrežama objavljivao uvredljivi sadržaj na ručun dvije vjerske zajednice, će najvjerovatnije za svoje djelo prekršajno odgovarati. Almir Balijagić je potom uputio javno izvinjenje svim građanima zbog vrijeđanja vjerskih zajednica. U svom izvinjenju on je napisao da mu nije bila namjera da vrijeđa bilo koga i da su njegovu reakciju izazvali građani koji su ga, kako je napisao, na društvenim mrežama vrijeđali, psovali i dodaje - provocirali.

"Želim javno da se oglasim povodom snimka koji kruži portalima. Želim javno da se izvinim svima, nije mi bila nikakva namjera da vrijeđam nikoga na nacionalnoj osnovi. Bio sam ispovociran od strane raznih profila na svom lajvu koji konstantno dolaze mjesecima i vrijeđaju me od kada je Alija uradio šta je uradio. Ja sam do te noći ignorisao, ali sam tada bio pod dejstvom alkohola i tim komentarima izrevoltiran sam psovao njih koji su psovali mene bez razloga", napisao je mladi Balijagić.

Dalje u svom saopštenju je istakao da sa Alijom Balijagićem koji je osumnjičen za dvostruko ubistvo u selu Sokolac, ni on ni njegova porodica odavno nemaju nikakav kontakt. Istakao je i da ne podržavaju to što je uradio.

"Što se Alije Balijagića tiče, sa tim čovjekom nemam nikakav kontakt, mi smo se njega davno odrekli. Ni ja ni moja porodica ne podržavamo šta je on uradio niti smo ga podržavali u bilo čemu. Ni to veče nisam njega podržavao nego sam reagovao na napade njihove kada su me psovali. Ljudi koji su izbacili te snimke su izbacili samo one djelove koji njima odgovaraju kako bi me optužili za vrijeđanje na nacionalnoj osnovi. Ja sam psovao i svoju i tuđu vjeru i stvarno mi je žao jer nisam takav čovjek, ko me zna zna da ja to nikad ne bih uradio, niti vrijeđao na nacionalnoj osnovi bilo koga. Izvinjavam se još jednom i stvarno mi je žao jer ovo što sam uradio je stvarno mizerno i da nisam bio pod dejstvom alkohola to se nikada ne bi desilo. Svako dobro svima", napisao je Almir u svom javnom izvinjenju.

(RINA/MONDO/Aleksandar Blagić)