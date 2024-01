DIJELILI SMO KORU HLJEBA, A NIJESU ME POZVALI! Dušica Jakovljević prvi put nakon odlaska s Pinka progovorila o kolegama

Dušica Jakovljević otkrila je da li su je bivše kolege kontaktirale nakon odlaska s Pinka.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Za sve je bio veliki šok kada je u novembru 2023. godine objavljeno da Dušica Jakovljević odlazi sa Pinka, nakon deset godina saradnje. Voditeljka nije davala puno izjava nakon ovoga, ali je objasnila da odluku nije donijela preko noći. Ona je gostujući u jednoj emisiji govorila o razlazu od čelnika ružičaste imperije kada je i zaplakala pred kamerama.

Dušica je prešla na "Hype" televiziju, na kojoj odnedavno radi i bivša rijaliti učesnica Ana Ćurčić. Dušica i Ana su odgovarale na pitanja gledalaca koja su za njih pristigla na adresu ove medijske kuće. Jedno od interesantnih pitanja upućeno je Dušici Jakovljević, a ticalo se njenih nekadašnjih kolega.

"Da li te je kontaktirao neko od starih kolega?", glasilo je pitanje.

"Da, kontaktirale su me kolege sa mojih radnih mesta na kojima sam radila do pre deset godina, kontaktirale su me kolege sa radija...", rekla je Dušica pa dodala:

"A oni na koje vi ciljate me nisu kontaktirali, mislim da nema ni potrebe. Oni najbliži, oni čini mi se sa kojima sam dijelila koru hljeba, oni ne, ali postoje mnogi oni koji su na pitanja u medijima odgovarali vrlo lijepo o meni, njima hvala najviše i oni koji su poslali poruke da su uvijek tu za mene, a itekako ih ima i sa tog mjesta na koje vi mislite", rekla je Dušica.