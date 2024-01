NIKOLU KALINIĆA NIJE NI UPOZNALA! Učesnica rijalitija pričala o košarkašu i ČETVORICI FUDBALERA - "To je notorna laž"

Oglasila se sestra učesnice Pinkovog rijalitija Elita.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot

Jovana Cvijanović tokom emisije iznela tvrdnju da je bila sa nekim od muškaraca koji su dobro poznati javnosti i tom prilikom imenovala poznate s kojima je imala kratke avanture, a jedni od njih bili su Uroš Račić, Peđa Medenica, Andrija Živković, Nikola Kalinić i Mc Stojan.

Njena sestra Ivana se sada oglasila i oštro demantovala sve što je Jovana izjavila tokom učešća u Pinkovom rijalitiju i sve što je izgovorila okarakterisala kao jednu notornu laž.

"Nikolu Kalinića nikada nije upoznala. Ništa nisu imali. Oni čak ni brojeve telefona nisu razmenili. S Peđom Medenicom se poznaje iz kafane, ali dalje od toga ništa nije bilo. S Urošem Račićem se čula putem društvenih mreža. Čuli su se dok on nije bio u emotivnoj vezi sa pevačicom Emom Radujko. Sa Andrijom Živkovićem je imala nešto, čuli su de dok je on bio u Solunu, posle su se videli i u Nišu, on je tada bio slobodan, to je bilo 2021. Muž Helene Topalović je iz Loznice, ja ne znam zbog čega je ona njega i spomenula", rekla je Jovanina sestra.

Izvor: YouTube/Zadruga

Jovana je u Eliti spričala da je dva meseca bila u vezi sa proslavljenim košarkašem Nikolom Kalinićem.

"Upoznali smo se preko društvenih mreža. Lajkovao mi je sliku, onda smo krenuli da se čujemo. Videli smo se bili kad je došao u Srbiju, taj je sve počelo sve. Taj odnos nije potrajao, jer mi se nisu neke stvari dopale. Nisam želela da budem nekom druga. On meni ženu nije spomenuo, rekao je da ima dete samo. Ja sam istraživala dosta, na taj način sam saznala da je zauzet". Ipak, spisak poznatih ličnosti sa kojima tvrdi da je bila u odnosu tu ne staje, navodno postoje još četvorica poznatih fudbalera sa kojima je imala nešto više od prijateljstva.

"Ja sam naučila sva pravila fudbala zbog tih fudbalera, gledala sam ono prvenstvo u Kataru. Oni koji me nisu priznali, njima se crno piše. Čekaj da se setim za fudbalere, samo da nabrojim. Pa možda oko tri-četiri fudbalera sam imala, još su i poznatiji od ovih prethodnih. Ja sam sve slikala i imam skrinove, neće oni moći da me prevare tako lako, nisam ja veverica, svi dokazi će izaći u javnost", priznala je Jovana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:45 NJIH DVE SU MAKSIMALNO ISKORISTILE UČEŠĆE U RIJALITIJU! Jedna kupila stan i ima 25 zanimanja, druga dobro zarađuje od jutjuba Izvor: Kurir teleivizija Izvor: Kurir teleivizija

(MONDO, Pink.rs)