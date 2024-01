NE MOGU DA VJERUJEM DA ME TO PITATE! Marija Šerifović na meti prevaranata - "Blokirajte te bolesnike"

Marija Šerifović prokomentarisala navodnu nagradnu igru u kojoj nudi novac pratiocima

Izvor: ATA/Antonio Ahel

Pevačica Marija Šerifović reagovala je zbog prevaranata koji su u njenom ime na društvenim mrežama organizovali nagradnu igru i obećali pratiocima novac.

Na TikToku se pojavio profil koji se predstavlja kao pjevačica, a tamo obećava pozamašne svote novca svojim pratiocima. To je stiglo i do Marije koja je bila iznenađena ovim potezom.

"Narode, dobro jutro! Znači, šta hoću da vam kažem, jako je važno... Ja se ne oglašavam, a vi me i dalje to pitate", rekla je Marija i nastavila: "Ne mogu da vjerujem da i dalje vjerujete da je to istina, a ja se ne oglašavam. Znači, molim vas! Ne postoji nikakva nagradna igra ni na Fejbuku, ni na Instagramu, ni na TikToku... Blokirajte te bolesnike, nemojte da vjerujete baš u svaku glupost koju vidite, znam da smo napaćen narod, ali...".