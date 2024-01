"IMAM PITANJE ZA SVE VAS KOJI STE RODITELJI I KOJI NISTE": Marija Šerifović se obratila pratiocima sa JEDNOM NEDOUMICOM

Marija Šerifović je svima postavila ozbiljno pitanje koje je muči od kad je postala majka!

Izvor: YouTube/Marija Serifovic

Marija Šerifović postala je majka krajem 2023. godine, i od tada uživa u ulozi roditelja, ali ova nova uloga donela joj je i mnogo nedoumica. Sada je na svom Instagram profilu svima postavila pitanje, koje je generalno aktuelno među roditeljima kada dobiju dete.

Ona je tražila mišljenje ljudi o fotografisanju i objavljivanju fotografija i video snimaka maloletne dece: "Imam pitanje za sve vas koji ste roditelji i koji niste. Šta mislite o postavljanju slika male ili maloletne dece, kako god, po društvenim mrežama? Ajde jedna lagana anketa", upitala je Marija pratioce i ostavila im mogućnost da glasaju da li je to u redu ili ipak ne..

Izvor: Instagram/Printscreen/serifovic

Dete koje je pevačicama godinama priželjkivala rodilo se početkom decembra, a trudnoću je iznela surogat majka. U pitanju je dečak, kom je dala ime Mario.

Marija je u novogodišnjoj noći nastupala je u Zenici, a fenomenalnu atmosferu pokvarila je nepoznata osoba koju je pevačicu gađala petardama. Šerifovićeva nije želela da toleriše ovakvo ponašanje, te se svima izvinila u svoje ime i odjavila koncert petnaest minuta ranije. Četiri dana kasnije Marija je u svom vlogu detaljno objasnila šta se sve dogodilo. Prepričala je nezgodu koju je doživeo njen muzičar pred koncert, a potom prešla i na incident zbog kojeg je prekinula nastup.

"Meni je u Zenici bilo lepo i onda je neko bacio prvu petardu pod noge bubnjaru, onda sam zamolila da ako imaju mozga da to ne rade. Posle nekog vremena, blizu je pukla još jedna. Onda posle dva sata skoro, grunula je još jedna, tačno ispod Jelene, koja je prateći vokal, i izgoreo joj je kaput i kesa koja je stajala pored. Igoreo je i deo opreme. Bilo je logično da prekinem. Ne želim da ugrožavam svoj život i život svojih muzičara. E, sad, vidim da postoje ljudi koji za to nemaju razumevanja. Ako je vama u redu da ostanete bez ruke, noge, prsta, oka i obraza, onda izvolite pa neka na vas bacaju petarde. Slažem se da trpi velika većima zbog kretena, ali budala uvek koči. To je moje viđenje cele situacije. Bilo mi je lepo i koliko volim da odem u Bosnu i ne mogu da merim to sa ovim, žao mi je što sam skratila koncert za 20 minuta, ali šta je tu je", objasnila je Marija.