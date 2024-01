PRATEĆEM VOKALU IZGOREO KAPUT, ZAPALILA SE OPREMA... Novi detalji incidenta na Marijinom koncertu - gađali je PETARDAMA!

Marija Šerifović se oglasila povodom nezgoda koje je doživjela u Zenici, pa detaljno objasnila sve što se dogodilo u novogodišnjoj noći.

Izvor: Instagram/ivicaimajica

Marija Šerifović u novogodišnjoj noći nastupala je u Zenici, a fenomenalnu atmosferu pokvarila je nepoznata osoba koju je pjevačicu gađala petardama.

Šerifovićeva nije željela da toleriše ovakvo ponašanje, te se svima izvinila u svoje ime i odjavila koncert 15 minuta ranije. Četiri dana kasnije Marija je u svom vlogu detaljno objasnila šta se sve dogodilo. Prepričala je nezgodu koju je doživio njen muzičar pred koncert, a potom prešla i na incident zbog kojeg je prekinula nastup.

"Evo me u sobi. Malo sam ljuta jer je Miloš iz benda 10 minuta prije izlaska na binu, na stepenicama, pao i polomio ruku i ima otvoren prelom. Petarde su bacali pa sam nekoliko pjesama prije vremena prekinula nastup", rekla je Marija, a onda objasnila dalje kako se odvijala situacija.

"Meni je u Zenici bilo lijepo i onda je neko bacio prvu petardu pod noge bubnjaru, onda sam zamolila da ako imaju mozga da to ne rade. Posle nekog vremena, blizu je pukla još jedna. Onda posle dva sata skoro, grunula je još jedna, tačno ispod Jelene, koja je prateći vokal, i izgoreo joj je kaput i kesa koja je stajala pored. Igoreo je i dio opreme. Bilo je logično da prekinem. Ne želim da ugrožavam svoj život i život svojih muzičara. E, sad, vidim da postoje ljudi koji za to nemaju razumijevanja. Ako je vama u redu da ostanete bez ruke, noge, prsta, oka i obraza, onda izvolite pa neka na vas bacaju petarde. Slažem se da trpi velika većima zbog kretena, ali budala uvijek koči. To je moje viđenje cijele situacije. Bilo mi je lijepo i koliko volim da odem u Bosnu i ne mogu da mjerim to sa ovim, žao mi je što sam skratila koncert za 20 minuta, ali šta je tu je", objasnila je Marija.