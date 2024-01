SNIMAK KOJI TOPI I NAJTVRĐA SRCA! Marija Šerifović podijelila poseban trenutak sa sinom - "Moj prvi ples!" (VIDEO)

Marija Šerifović podijelila je snimak sa sinom Mariom i rastopila sve.

Izvor: Instagram/ivicaimajica

Pjevačica Marija Šerifović nedavno je uz pomoć surogat majke postala mama malenom Mariju. Pjevačica je odlučila da što manje nastupa kako ne bi propustila nijedan trenutak tokom odrastanja sina.

Pred novogodišnje praznike je sa sinom doputovala u Srbiju, nakon čega se nekoliko puta oglašavala na društvenim mrežama i dijelila njihove prve zajedničke trenutke. Pokazala je kako ga nuna, uspavljuje i pjeva mu, a sada se oglasila još jednom.

Sada je objavila video na kojem se vidi kako sina drži u naručju i pleše sa njim uz haštag supermarioserifovic uz pjesmu "I Want to Know What Love Is".

"Moj prvi ples", napisala je Šerifovićeva.