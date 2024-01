"DOTIČNA JE NEBITNA" - Koleginica tužila Anu Nikolić nakon HAOSA u studiju, ona je PONIZILA: Nisam znala da postoji!

Ana Nikolić oglasila se nakon što je njena koleginica Olja Bajrami otkrila da je podnijela tužbu.

Pjevačica Ana Nikolić koja ne prestaje da niže skandale, nedavno je napravila haos kada je upala u studio i posvađala se s kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, posle čega je došla u sukob s koleginicom Oljom Bajrami. Kako se navodilo u medijima, Bajramijeva je odlučila da savije tabak i nakon navodnih prijetnji tuži Nikolićevu.

Ovim povodom oglasila se Ana, koja je istakla da nije upoznata sa radom mlađe koleginice.

"Ja sam prvo tražila broj Selme Bajrami. Uopšte nisam znala da dotična postoji. Ne znam zašto se ona miješala kada je nisam ni vidjela u studiju kod Raleta. Olja Bajrami je totalno nebitna", poručila je Ana Nikolić.

Poput bombe odjeknulo je vijest da je između dugogodišnjih saradnika, Ane i Raleta, došlo do svađe, a u čitavu zbrku ubrzo se umiješala i bosanskohervegovačka pjevačica Olja Bajrami, koja je u javnost izašla sa nizom kontroverznih izjava.

"Ana Nikolić mi je prijetila. Svašta je govorila. Prijetila mi je navijačima, rekla mi je da će da me ošiša, rekla je... Ma, da ne pominjem, sve jako ružno. Ne mogu da objasnim koliko je to ružno i sramotno za nekada onakvu zvijezdu, a sad kraljicu svih naslovnih strana žute štampe. Na šta se ona spustila, meni je to strašno. Ne možeš da povređuješ ljude oko sebe samo zato što si ti povrijeđena pa pališ sve pred sobom. Ispadam budala koja se tu našla. Treba da objašnjavam zašto sam došla kod producenta u studio da donesem pare i završim svoju pjesmu. Sramota! Prvenstveno, ne možeš da čupaš ljude s kojima sarađuješ, tako se ne ponaša jedna zvijezda", istakla je ona tada, a zatim prije nekoliko dana otkrila da je protiv Nikolićeve podnijela tužbu:

"Da, tačno je. Preko tako užasnih stvari neću da pređem", rekla je kratko pjevačica, dok je Ana ponovo privukla pažnju javnosti kada je objavila snimak s navodno novim dečkom.