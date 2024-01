ŽELJKO MITROVIĆ PRIJE KAZNE UPOZORIO JOVANU JEREMIĆ - "Javno te molim da ih se riješiš, nije dobro za tebe ni za mene"

Željko Mitrović kaznio je Jovanu Jeremić oduzimanjem polovine plate, a u septebru ju je javno upozorio na jednu stvar.

Izvor: Pink screenshot

Voditeljku jutarnjeg programa televizije Pink, Jovanu Jeremić kaznio je Željko Mitrović oduzevši joj polovinu plate zbog propusta koje je napravila pred kamerama. U siličnom problemu našle su se i još dvije njene koleginice, a Mitrović je još u septembru prošle godine upozoravao Jovanu zbog gostiju koje dovodi u emisiju "Novo jutro".

"Kad čujem ovu najavu sklonu pretjerivanju, dođe mi da te upozorim kao tvoj urednik da budeš malo opreznija i da pokušaš da me ne učiniš, kao što ponekad učiniš ove razne ludake, koji dolaze kod tebe u emisiju. Izvinjavam se jer ne želim nikog da uvrijedim", rekao je tada Mitrović tokom gostovanja kod nje i tom prilikom joj je skrenuo pažnju na koga je tačno mislio.

"Neki čovjek u bijelom sakou, govori o nekim svijećama... Onda se tu neka žena usprotivi kaže to je genetska magija. Ja sam očekivao da ćete vi svi u nekom trenutku da prsnete od smijeha, međutim, vi ste i dalje ozbiljni. Pogledam rejtinge, vidim rejtinzi rastu i vidim da je to najbolji mogući zabavni program koji smo imali, s time da moraš da paziš da ne uvedemo ljude u zabludu jer je to ozbiljna stvar. Zato te molim javno da ih se riješiš što prije jer nije dobro ni za tebe, ni za mene, ni za televiziju", pojasnio je on tada.

Nakon što joj je u emisiji saopštio da je kažnjena, Jovana je odlučila da napravi pauzu od medija, a zatim i pokazala kako izgleda kuća njenog izabranika Dragana u kojoj provodi tri dana nedeljno.

"Planiram da se povučem malo iz medija u februaru, posvetiću se nekim svojim stvarima. Pravim pauzu. Nalazim se u pekarskom carstvu. Ja sam faktički preseljena kod njega, tri dana sam u Grockoj, četiri dana sam u Beogradu. Jako mi prija ovdje", rekla je Jovana u "Premijeri" i dodala: "Dragan je maksimalno uložio u biznis, puno radi. Dragan je ipak šef, ja sam propratna", rekla je ona.