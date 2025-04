Optužnica u slučaju ubistva Danke Ilić prebačena iz Višeg suda u Zaječaru u Viši sud u Negotinu.

Izvor: Kurir/ Nemanja Nikolić

Postupak ispitivanja optužnice u slučaju ubistva Danke Ilić (2) prebačeno je iz Višeg suda u Zaječaru u Viši sud u Negotinu, potvrđeno je za "Blic".

Podsjetimo, optužnica protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića kojom se terete za smrt Danke Ilić (2) iz Bora ukinuta je od strane Apelacionog suda u Nišu i vraćena prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Pored brojnih zahteva koje je Apelacioni sud iznio, navodi se da je potrebno optužnicu za smrt Danke Ilić ispitati u izmijenjenom sudskom sastavu.

"To znači da sudije koje su na bilo koji način bile uključene u predmet - da li je to određivanje pritvora, ispitivanje optužnice, produženje pritvora, ne mogu postupati u novom ispitivanju optužnice. Zbog toga, sud u Zaječaru je tražio da im se dodali novo sudsko veće, usled čega je Apelacioni sud u Nišu smatrao da bi predmet trebali izmjestiti u najbliži Viši sud u toj regiji. To je upravo Viši sud u Negotinu", navodi izvor.

Kako smo ranije pisali, Apelacioni sud u Nišu je saopštio da se zakonitost rešenja Višeg suda u Zaječaru osporava žalbama izjavljenih u korist Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, s obzirom da je, po nalaženju Apelacionog suda u Nišu, pobijeno rešenje zasnovano na relativno bitnim povredama odredbama krivičnog postupka.

Sud prekoračio ovlašćenja

Takođe, prema rešenju Apelacionog suda u Nišu, vanpretresno veće je u ponovljenom postupku ispitivanja osnovanosti optužnice prekoračio granice svojih ovlašćenja.

"Vanpretresno vijeće se upustilo u rešavanje spornih činjenica, ali i pravnih pitanja koja mogu biti samo predmet raspravljanja na glavnom pretresu", navodi se.

Prvo rešenje ukinuto: Optužnica vraćena na dopunu

Apelacioni sud u Nišu prethodno je 30. decembra 2024. godine ukinuo rešenje Višeg suda u Zaječaru kojim je potvrđena optužnica za ubistvo Danke Ilić, te predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Prema obrazloženju, Viši sud je "prekoračio granice svojih ovlašćenja", a da bi donio "pravilnu i zakonsku odluku" moraće da otkloni bitne povrede odredba krivičnog postupka.

Kako je tada saopšteno, Viši sud u Zaječaru će, prilikom ispitivanja predmetne optužnice kojom su obuhvaćeni Dejan i Radoslav Dragijević, kao i Srđan Janković, morati da iznese jasne razloge o postupanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih djela koja se okrivljenima stavljaju na teret.

Zatim, Viši sud će morati da navede konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice.

(Blic/Mondo)