Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vještak Nikola Cmiljanić utvrdio je da je snimak koji je bio izuzet sa vještačenog telefona novinarke Pobjede Ane Raičković autentičan, sačinjen sa tog telefona, traje 30 sekundi i da nema nijedne karakteristike koja bi ukazala u sumnju na autentičnost snimka, piše Pobjeda.

Na snimku koji je danas predstavljen pred Osnovnim sudom, vide se okrivljeni Zoran Bećirović i Mladen Mijatović. Mijatović ustaje sa stola, prilazi Raičković koja kaže: “Što da ne snimam, što da me psuje i govori mi j**ao me” . Na to Mijatović kaže: “Ko te j**ao, ko tebe psuje?”.

S obzirom da se Mijatović praktično unosi u lice Raičković, ona ga moli da se odmakne od nje jer smrdi na alkohol.

Mijatović joj potom odgovara sa “m*š”. Nakon toga Bećirović joj govori “M*š, kur****no, klošarko i kur****o nemoj da me snimaš”, na šta mu Raičković kaže “Ti ćeš meni to da kažeš?!”. On nastavlja sa “Vidiš je u kožne gaće, klošarko nemoj da me snimaš”.

Na to mu Raičković kaže da ga bude sram. Za vrijeme dok Bećirović sjedi njegov sin Luka ništa ne govori. Takodje tu je bio i okrivljeni Ljubiša Dukić, koji nije ništa komentarisao.

Odbrana je prigovorila interpretaciji video snimka. Smatraju da Mijatović rekao “Ko tebe, ko tebe psuje?”, dok se riječ “je*e” čuje od strane oštećene.

Punomoćnik okrivljenih Matija Bulatović prigovorio je iskazu Raičković koja je rekla da nije uspjela da snimi jer je u tome spriječio Mijatović. Predložio je sudu da se snimak dostavi tužilaštvu kako bi utvrdio da li ima elemenata krivičnoh djela, tj. nezakonito snimanje i davanje lažnog iskaza.

Na pitanje braniteljke okrivljenih, advokatice Marta Šćepanović da li je u telefonu pronađen još neki video snimak, Cmiljanić je kazao da nije bilo drugih snimaka osim tog jedinog. Dodao je da nije utvrđivao da li je bilo brisanih snimaka iz telefona Raičković.

Advokatica Šćepanović ukazala je da se na snimku vidi kako okrivljeni Bećirović i Mijatović sjede za stolom i jedu. Dodala je da na snimku Mijatović ne kaže “ko tebe je*e?”, već “ko tebe psuje?”.

“Takođe, želim da konstatujete da oštećena na kraju snimka kaže: “Sram te bilo, bitango jedna”. Ona je prišla stolu gdje su oni mirno sjedjeli, snimala, a za to nije imala saglasnost i cijelo vrijeme ih provocirala, kazala je advokatica Šćepanović.

Raičković je navela da je ona lice koje snima i istakla da se na snimku vidi da je bio prisutan konobar Milivoje Purić koji je bio pozvan za svjedoka, ali mu poziv nikad nije uručen.

“Ukazala bih da je ovo snimano nakon što sam desetak minuta bila prisutna i vrijeđana, rekla je Raičković.

Njen advokat, Miloš Vuksanović, podsjetio je na iskaz konobara Purića koji je pred tužiteljkom Rominom Vlahović izbjegao da kaže ono što je bila istina i da bi iz tog razloga trebalo opozvati procesno rješenje kojom je pročitan iskaz ovog svjedoka te da ga je potrebno saslušati na glavnom pretresu, piše Pobjeda.

Sudija Radulović je odbio taj prijedlog. Na snimku koji je izuzet iz telefona Raičković se vidi kako je Zoran Bećirović vrijeđa. Snimak je sačinjen u 21.11 sati 10. novembra, nakon salvi mizoginih uvreda i prijetnji kontraverznog biznismena i njegovog tjelohranitelja Mladena Mijatovića.

Raičković je ispričala da je snimak sačinila vrlo transparentno, a ne krijući, kako to odbrana predstavlja, te da je nakon toga pozvala policiju kada su joj zaprijetili da će je naći i polomiti.

Sudija Radulović konstatovao je da Zoran i Luka Bećirović nijesu ranije osuđivani. Sa druge strane, okrivljeni Ljubiša Dukić odgovarao je za nedozvoljeno držanje oružja, ucjenu, učestvovanje u tuči. Kada je riječ o Mijatoviću i on je ranije bio osuđivan odlukom Osnovnog suda u Kotoru.

Tužiteljka Romina Vlahović zatražila je da se današnje ročište odloži jer je do sada proveden veliki broj materijalnih dokaza i iskaza svjedoka kao i da bi se pripremila za davanje završnih riječi.

Sudija Radulović odbio je prijedlog odbrane da se okrivljenima ukine pritvor.

Sudjenje se nastavlja 16. aprila.