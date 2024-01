UHAPŠEN POZNATI SUREAL NA ZLATIBORU! Prijetio porodici kojoj je izdao apartman - Jednog gosta UJEO, drugom lupio ŠAMAR!

Na Zlatiboru je danas uhapšen poznati reper Suril (Sureal).

Danas je na Zlatiboru uhapšen poznati reper Suril (Sureal) čije pravo ime je Filip Arsenijević (33). On je, kako "Kurir" saznaje, prijetio jednoj porodici iz Bačke Palanke.

"On je izdao apartman porodici iz Bačke Palanke, koji je odmah do apartmana u kome je on boravio sa ženom. Fizički je prijetio muškarcu i ženi kojima je izdao apartman, pa čak i nožem. Rekao je da je u taj apartman došlo više njih nego što je dogovoreno, kao i da su doveli kućne ljubimce koji takođe nisu bili dogovoreni", kaže izvor upućen u slučaj.

Prema nezvaničnim informacijama, jednog gosta je ujeo, a drugom je lupio šamar. Intervenisala je Hitna pomoć, a Arsenijeviću je određeno policijsko zaržavanje do 48 sati.

Filip Arsenijević Suril

