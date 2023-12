HOSTESA S DROGOM, UCENA I POLICIJSKO ISPITIVANJE OD 19 SATI: Šta se desilo glumcu koji je izvršio samoubistvo u kolima?

Zvezda filma "Parazit" pronađen je mrtav u svom automobilu. Ostavio je oproštajno pismo porodici, a nedeljama ranije nekoliko puta bio na ispitivanju u policiji zbog narkotika

Izvor: YouTube/Rotten Tomatoes

Li Sun-Kjun, južnokorejski glumac najpoznatiji po ulozi u Oskarom nagrađenom filmu "Parazit", pronađen je mrtav u automobilu u Seulu u sredu.

Policija i službenici hitne pomoći su prvo pronašli Lija u besvesnom stanju u automobilu u Seulu, nakon čega su službenici hitne pomoći potvrdili da je mrtav. Lijeva porodica ranije u sredu prijavila policiji da je napustio kuću nakon što je napisao oproštajno pismo.

Svetski mediji istražuju razloge zbog kojih bi glumac, koji je iza sebe ostavio suprugu i dvoje dece, digao ruku na sebe i zaključuju da je reč o strogoj južnokorejskoj politici kada su narkotici u pitanju, ali i navodnoj uceni hostese koja mu je umesto leka dala ketamin.

Nekoliko nedelja pre samoubistva Li je bio pod istragom zbog upotrebe droga. Policija ga je tri puta ispitivala, a proteklog vikenda je ispitivanje trajalo čak 19 sati. Nakon što je krajem novembra objavljeno da je Li pod sumnjom da konzumira droge, sve medijske kuće su mu otkazale saradnu, a poslednji udarac je bio otkaz u trileru "No way out" koji je počeo da snima ranije tog meseca.

Liju se stavljalo na teret da je konzumirao marihuanu i ketamin, a zbog strogih zakona o upotrebi nedozvoljenih supstanci, predviđena mu je zatvorska kazna od 14 godina. Li je policiji rekao da mu je droga podmetnuta, ali i da je bio žrtva ucene.

Za ketamin je tvrdio da mu je podmetnula hostesa iz kafića u Gangamu. Izjavio je da je mislio da se radi o tabletama za spavanje, a zapravo mu je dala ketamin. Branio se da je nevin, da nije bio svestan da je uzeo drogu i da ju je pomenuta konobarica podmetnula, a potom mu ucenama da će sve otkriti, uzimala novac.