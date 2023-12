IMAO JE PARALELNU VEZU, OŽENIO SE DRUGOM TIK PRED NOVU GODINU! Šok priznanje Suzane Mančić: Nisam mu bila dovoljno dobra

Suzana Mančić ispričala je kako ju je bivši dečko ostavio i oženio se drugom tik pred Novu godinu.

Izvor: Prva tv printscreen

Voditeljka Suzana Mančić i danas slovi za jedno od najljepših tv lica, a za njenom ljepotom uzdisali su mnogi slavni muškarci širom Jugoslavije. Prije 11 godina, voditeljka je objavila autobiografiju "Neukrotivo srce" u kojoj je otkrila nepoznate detalje iz svog života, a nedavno je progovorila o penziji i otkrila kako sada živi s minimalcem.

Suzana danas uživa u braku sa Simeonom Ocomokosom i živi na relaciji Beograd-Atina i nerijetko ističe koliko je ispunjena i voljena. Čuvena "loto devojka" ipak nije uvek imala sreće u ljubavi, a sa gledaocima je prvi put podijelila neprijatnost sa kojom se susrela prije mnogo godina.

"Tik pred Novu godinu, prije mnogo godina, moj tadašnji dečko se oženio drugom! Imao je paralelnu vezu, a ja to nisam znala. Ja sam to preživela, pa kažem sad i drugim devojkama, ako i raskinete sa momkom, ma ko ga šiša", rekla je u emisiji "Magazin In".

Na pitanje domaćice Sanje Marinković da pojasni situaciju, Mančićeva je dodala: "Vjerovatno mu nisam bila dovoljno dobra... ili sam bila previše dobra pa nije mogao sa mnom, i morao je da me ostavi", rekla je Mančićeva.