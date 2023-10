Suzana Mančić otkrila i da je pobegla od momka koji je hteo da je poljubi

Izvor: YouTube/screenshot/makibalkan

Voditeljka Suzana Mančić, čuvena LOTO devojka za kojom su uzdisali muškarci širom bivše Jugoslavije, otkrila je u jednom intervjuu da je planirala da ima "100 momaka", ali i da je nadrljala kad je samo krenula da pravi spisak onih koji su joj se sviđali.

"Takva mi je sudbina bila, stalno gužva ispred gola. Kada sam bila jako mlada, zamišljala sam da li ću imati 100 muškaraca u svom životu. Ne verujem da sam ih imala baš 100, ali tata moj je našao taj blok, tu sam imala ispisanih sedam momaka. To su bile one prve simpatije. Kada je tata našao taj blok i kada mi je zavalio šljagu, više sam prestala da razmišljam o broju. Bila sam tinejdžerka tada, možda sam imala 14 godina najviše. U tu beležnicu sam pisala samo ko mi se sviđao, šta je moglo da bude sa nekim kad sam imala 14 godina. Bio je poneki poljubac", rekla je Suzana u emisiji "Estradanje".

Vidi opis TATA NAŠAO SPISAK MOMAKA I ZAVALIO MI ŠAMAR! Najlepša voditeljka bivše Jugoslavije priznala - Bilo ih 7, a htela sam 100 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/suzanamancicofficial Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/suzanamancicofficial Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Nenad Milošević Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/suzanamancicofficial Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/suzanamancicofficial Br. slika: 8 8 / 8

Suzana Mančić je ispričala i detalje prvog poljupca koji joj nije ostao u najlepšem sećanju.

"Zanimljivo je to što sam ja pobegla sa svog prvog poljupca, uplašila sam se, a bila sam tako zaljubljena u tog momka. Sećam se da je bio dan, jer nisam mogla da se viđam uveče, a on, visok, plav, lep, malo stariji od mene i zagrlio me, a mi šetamo. Naginje se on ka meni, ja vidim da će da me poljubi i meni je samo kroz glavu prošlo šta će tata da mi kaže, samo sam pobegla od dečka".