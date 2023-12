OVAJ REPER JE NASTUPAO NA SPLAVU KADA JE KRENUO DA TONE: Snimao atmosferu sa "Kartela" pre STRAVIČNOG incidenta! VIDEO

Reper iz Bosne, Cunami, bio je zadužen za muzički deo na splavu koji je sinoć potonuo!

Izvor: Instagram/screenshot/cunamifl0

Sinoć nešto posle ponoći, počeo je da tone poznati beogradski splav "Kartel". Dramatični snimci osvanuli su na društvenim mrežama, a kako prenose beogradski mediji, na splavu je bilo tridesetak tinejdžera na žurci.

Sve je počelo dojavom o tuči na splavu, i na licu mesta su bili pripadnici žandarmerije, rečne policije i 25 pripadnika vatrogasno-spalilačke ekipe, koje su intervenisale i izvlačile iz Save one koji su skočili u reku i pokušavali da doplivaju do obale. Jedan od mladića koji su bili na splavu otkrio je da je svega nekoliko minuta nakon tuče splav počeo da tone, a most je počeo da puca. Sa splava je evakuisano više od trideset mladih, a dvoje maloletnih prevezeno je na VMA.

Popularni beogradski splav "Kartel" tokom večeri počeo je da tone, a prema snimcima na društvenim mrežama gosti su u panici napuštali klub. U trenutku kada je splav počinjao da tone, nastupao je reper Emin Hadžajlić, poznatiji kao Cunami. On je još 4. decembra na svom Instagram profilu postavio obaveštenje da će 23.12. nastupiti na ovom mestu, a tokom večeri je i postavljao snimke atmosfere u klubu. Reper se nakon incidenta nije oglašavao.

Cunami Flo Izvor: Instagram/cunamifl0

"Žurka je trebalo da traje do dva sata, oko jedan su nas izbacili. Ja sam bio prvi koga su izbacili sa splava. Iz obezbeđenja nisu hteli da mi kažu zašto nas izbacuju. Izbacili su još nekih 10-tak ljudi, a onda je počela rasprava, tuča, sukob sa obezbeđenjem. Tada su svi krenuli odjednom da izlaze sa splava. Kako su svi počeli da se guraju splav je počeo da tone, a most da puca. Svi su krenuli da vrište i plivaju. Baš je bilo jezivo", ispričao je jedan od očevidaca.