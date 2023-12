Splav "Kartel" počeo je da tone nešto posle ponoći u noći između subote i nedjelje.

Prema objavama na društvenim mrežama, za sinoćni ulazak na nastup repera Cunami na splavu "Kartel" koji je posle ponoći počeo da tone, cijene karata su se navodno kretale od 6.000 dinara, koliko košta barski sto, do navodno čak 60.000 dinara, koliko košta VIP separe.

Barski sto je za sinoćni nastup koštao 6.000 dinara i on je bio za pet osoba, za mali separe koji obuhvata 8 osoba je potrebno je bilo izdvojiti 18.000 dinara, veliki separe za 14 osoba koštao je 30.000 dinara, centralni separe navodno je koštao 40.000 dinara i obuhvatao je 18 osoba, VIP separe za 22 osobe, navodno, koštao je 60.000 dinara. Uz rezervaciju i plaćanje, u cijenu za barski sto je navodno uključen jedan šampanjac, u mali separe vodka, vino i sok. U centralni separe 3 flaše vodke, vino, viski i sokove. Vip separe, 4 flaše vodke, luksuzno vino. viski i sokove, prenosi Blic.

"Izbacili su nas sa splava"

O tome šta se dogodilo sinoć na splavu, govorio je jedan od mladića koji se sinoć bio na splavu i kojeg je, kao i ostale, obezbjeđenje izbacilo sa splava. "Žurka je trebalo da traje do nekih pola dva (...) ali je nekoliko momaka iz obezbjeđenja ušlo na splav i krenulo redom da izbacuje ljude, uključujući i mene. Ja sam zamolio da mi kažu razlog, ali samo su mi rekli: "Izađi napolje". Ja sam izašao kulturno. Posle sam pozvao drugare da im kažem da sam izbačen, ali je posle desetak minuta veća grupa ljudi počela da izlazi i da se suprotstavlja obezbjeđenju. Tada je krenula tuča", ispričao je on.

Kako kaže, odjednom je krenula masa ljudi da izlazi sa splava, gurali se, vrištali... "Svi su došli do mosta koji spaja splav i obalu. Most je počeo da puca, a splav da tone i svi koji su trčali sa splava upadali su u vodu. Nisu znali da je most pao i onda su pali u vodu. Jedni druge su spasavali", ispričao je svedok.

Evakuisano 144 ljudi

"Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije evakuisao je 114 ljudi, a imam podatak da je reijčna policija izvukla 30. Još uvijek se čeka konačna brojka koliko je ljudi bilo na splavu, ali to su stotine mladih", rekao je Luka Čaušić, načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.