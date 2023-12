Beogradski splav "Kartel" sinoć je nešto posle ponoći potonuo, a prve informacije ukazuju na to da je splav počeo da tone nakon što je izbila tuča između gostiju i obezjeđenja na mostiću koji je spajao obalu i splav, a koji je u jednom trenutku pukao.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

O tome šta se dogodilo sinoć na splavu, govorio je " jedan od mladića koji se sinoć bio na splavu i kojeg je, kao i ostale, obezbjeđenje izbacilo sa splava. "Žurka je trebalo da traje do nekih pola dva (...) ali je nekoliko momaka iz obezbjeđenja ušlo na splav i krenulo redom da izbacuje ljude, uključujući i mene. Ja sam zamolio da mi kažu razlog, ali samo su mi rekli: "Izađi napolje". Ja sam izašao kulturno. Posle sam pozvao drugare da im kažem da sam izbačen, ali je posle desetak minuta veća grupa ljudi počela da izlazi i da se suprotstavlja obezbjeđenju. Tada je krenula tuča", ispričao je on.

Most je pukao dok su ljudi bježali

Svega minut kasnije nastao je pakao. "Odjednom je krenula masa ljudi. Izlazili su sa splava, gurali se, vrištali... Svi su došli do mosta koji spaja splav i obalu. Most je počeo da puca, a splav da tone i svi koji su trčali sa splava upadali su u vodu. Nisu znali da je most pao i onda su pali u vodu. Jedni druge su spasavali", ispričao je svjedok.

Razbacane tašne i cipele

Jutro nakon što je splav potonuo, na mjestu gdje se nalazio splav sada viri samo riječ "Kartel" iz vode. Splav je gotovo sasvim potonuo, samo mali dio prednjeg dijela viri iz vode. Iznad površine vode se nalazi samo krov, a jedini dio splava koji je ostao prikačen za obalu jeste most, od kog se splav odvojio kada su ljudi masovno počeli da izlaze nakon što je u objektu, tokom koncerta, izbila tuča. Na splavu su ostale stvari ljudi koji su pobjegli u panici, čak i novac, cipele...

Spasilačka ekipa stigla u rekordnom roku

Za samo sedam minuta od prijave pristigle su jedinice MUP-a Srbije, kao i ekiipe Hitne pomoći. Na terenu je bilo 25 vatrogasaca spasilaca sa Voždovca, Zvezdare i Novog Beograda sa šest vozila i Specijalističkim timom za spasavanje i rad na vodi. Dolaskom na mjesto nesreće ustanovili su da splav "Kartel" tone i evakuisali su oko 30 ljudi koji su se zatekli na dijelu pontona i na samom splavu.