POKUCALI NA VRATA I REKLI DA GA KARLEUŠA VARA: Bojan Karić bio u centru skandala zbog pevačice - evo kako sada izgleda!

Bojan Karić je ponovo aktuelan nakon podkasta u kojem je Jelena Karleuša pričala kako ju je osvojio, a potom ostavio

Pevačica Jelena Karleuša iza sebe ima višedecenijsku karijeru, ali i dva braka. Dok svi, pa i ona sama, pričaju o njenim odnosima sa Duškom Tošićem, u javnosti se poslednjih dana spominje i njen prvi muž Bojan Karić. Jelena se udala za sina Sretena Karića 2004. godine.

Venčanje je bilo obavljeno prvo u crkvi, potom u "Vili Jelena", a nedavno je pevačica, gostujući u jednom podkastu, otkrila kako ju je zavodio, ali i ostavio nakon priče da ga vara.

"Bojana Karića sam upoznala nekoliko dana pred Novu godinu. Ja sam te godine za doček pevala u Čikagu. Ulazim u Čikagu u hotel, otključavam karticom vrata apartmana u hotelu. Tada je sa mnom bio moj tadašnji drug Peđa Govedarica, on može da posvedoči. Otvaram vrata... Nikad to nisam videla u životu. Od poda do plafona, do svakog pulta, svuda gde je moglo da se stavi su bile korpe crvenih ruža. Hiljade i hiljade... ", pričala je Jelena priznajući da je "pala u nesvest", kao i da joj je Bojan, na drugom sastanku, poklonio telefon sa kristalima.

U istom podkastu je progovorila i o krahu braka, koji se dogodio dok je spavala, kada je "muškarac došao na vrata njihove kuće i rekao Bojanu da ga Jelena vara s njim".

"Nakon venčanja na vrata nam je došao muškarac i rekao Bojanu da je u vezi sa mnom. Spavala sam u tom trenutku, a Bojan mi kaže: 'Jelena, došao je čovek na vrata i kaže da je sa tobom u vezi, da želiš da se razvezdeš od mene i da mu rodiš decu, hajde ustani da vidimo o čemu je reč'!"

Jelena je rekla da je pokušala Bojanu da objasni da je sve namešteno, ali da se on spakovao i napustio stan. Usledeo je razvod posle samo par meseci braka, a o Bojanu se nakon toga pričalo tek pošto se ponovo oženio lepom Mašom.

Sada je na društvenim mrežama objavio sliku sa zimovanja, na kojoj možemo i da vidimo kako sada izgleda: