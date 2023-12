"ŠTA SE DESI U VEGASU, OSTAJE U VEGASU!" Đorđe David otkrio nepoznate detalje Šerifovićkine BORBE da dobije sina

O borbi Marije Šerifović da dobije sina sada je progovorio i Đorđe David koji je još na snimanju "Zvezda Granda" od nje saznao sve detalje procesa oplodnje surogat-majke koja je pjevačici pomogla da postane majka.

Izvor: Kurir/ Petar Aleksić/Nemanja Nikolić

Đorđe je istakao da je znao sve o Marijinom poduhvatu, ali da je tajnu čuvao jer su prijatelji:

,,Nisam bio iznenađen ovom lijepom vijesti jer ono što mi pričamo u žiriju to je otprilike kao zakletva. Svi mi znamo ko ima kakav problem, želju, stremljenje i to ostaje u žiriju. Šta se desi u Las Vegasu ostaje u Las Vegasu", rekao je Đorđe.

Izvor: Kurir/Printscreen/Zvezde Granda

Roker je otkrio i da je je siguran kako će Marija sada biti još bolja u svim životnim poljima, a osnov za tu tvrdnju ima iz ličnog iskustva kao roditelja.

,,Sada je to već priča koju možemo otvoreno da kažemo da Mara dugo razmišlja i radi na tome. Ona je strahovito puno energije, nerava, zdravlja i sna potrošila da bi došla do ovoga što je možda i njen najveći rezultat u životu, što sam joj i rekao. Ako je do sada bila fantastična, sada će biti duplo fantastičnija. Ali u svemu: i privatno, na mikrofonu, kao drugar, i kao član žirija i kao mentor. Govorim iz ličnog iskustva, Škorpije smo i ona i ja. Mislio dam da ja u sebi te neke stvari nemam dok nisam dobio Stašu. Zato se radujem unaprijed kada i kod Marije budu isplivale te neke stvari u prvi plan. Očekujem da će da bude briljantna u svim domenima života", ispričao je Đorđe.

Izvor: Kurir/Instagram/Serifović

Pjevač je priznao i da se ne bi iznenadio ukoliko na neko od sledećih snimanja emisije „Zvezde Granda“ Marija dođe u studio sa svojim sinom, a on će biti tu da pripomogne ukoliko bude potrebe.

,,Mislim da je Marija ozbiljna zvijer i da ona sve to kapira. Ako bude dovodila sina u „Zvezde Granda“ znaće tačno šta i kako treba, mada, velika je to buka i grupa ljudi i još je rano za to. To je moje mišljenje, ali dogodine bi možda i mogla da dođe s Mariom odmah na početku sezone", naglasio je Đole.

Sreća zbog radosti kod koleginice i prijateljice vidi se na Đoletovom licu, ali roditeljske emocije ipak ne utiču na njega da poželi da postane još jednom otac.

,,Najprije 59 mi je godina i mislim da mi je licna mnogo tanka na tu stranu, a Staša je nešto u šta sam zaljubljen od 0 do 24. Ona je nešto što je došlo ispred muzike, ali apsolutno, i sva moja energija je usmjerena na nju. Sve što zaradim zaradim za nju. Sve što neko pokušava da mi otme doživljavam kao da mi otima od nje i tu sam vrlo agresivani grub. Svaki prvi udah ujutru je zbog nje, kao i svako sklapanje očiju prije sna. MIslim da ne bih imao dovoljno širine da podijelim tu vrstu emocije, a mislim i da sam vrlo sebičan u smislu emocije. Trudiću se da odigram majmuna u nekim situacijama kako se ona ne bi osjetila usamljenom ili zapostavljenom, ali realno Staša je jedno sretno dijete", rekao je Đole i potom se našalio na svoj račun.

Izvor: Instagram/djordje_david

,,Ani sam rekao pošto je 18 godina mlađa, ako bude imala potrebu da pokuša sa muškim djetetom, učestvovaću u tome da odaberemo pravog čovjeka za to. Da ga pozovemo sa neke klupe za rezervne igrače", dodao je Đole kroz smijeh u šali.