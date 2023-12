MISLIO SAM DA JE OD NEKOG UZELA DIJETE! Popović otkrio detalje VIDEO POZIVA sa Marijom - Verica mu pjeva Suzaninu pesmu

Pjevačica Marija Šerifović dobila je sina Maria uz pomoć surogat majke, i sa svojim naslednikom trenutno boravi u Americi, gdje je dječak i rođen.

Pjevačica Marija Šerifović sve je iznenadila kada je otkrila da je postala majka. Pjevačica je dobila sina kog je na svijet donijela surogat majka u Americi. Ona je otkrila kako sada izgleda njen život, i da li planira da mijenja svoje profesionalne navike i angažmane zbog dolaska bebe, budući da je još uvijek članica žirija takmičenja "Zvezde Granda", a na proljeće je očekuje početak velike regionalne turneje koja počinje koncertom u Areni Zagreb.

"Javnost je sastavni dio mog posla. Uvijek sam se trudila da budem korektna prema medijima, a na prvom mjestu prema svojoj publici. Da sam se bavila komentarima, mnogo što šta ne bih uradila u svom životu i živjela bih tuđe. Tako je i sada. Mario je moja želja i postaje moj smisao i najveća ljubav. I molim vas da budete tihi jer jedan dječak spava i da šaljete samo ljubav", poručila je pobjednica Evrovizije.

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović otkrio je sada da li će Marija napustiti "Zvezde Granda", gdje je član žirija. "Ako bude potrebno, čuvaćemo je, nije nikakav problem", našalio se Popović i otkrio kako je saznao da Marija ima sina Maria. "Stvarno sam se iznenadio kada sam čuo da je Marija dobila bebu. Obavijestila me je naša PR-ka Vesna Milanović, ja sam baš tada bio u Opatiji i mislio sam da je neka lažna vijest, da je nemoguće. Okrenuo sam Mariju na video poziv i kad se javila držala je dijete u naručju. Mislio sam da je od nekog uzela dijete, da je to neka fabrikovana priča. Međutim, ispričala mi je cijelu priču, kako je sve iznijela. Bio sam iznenađen i radostan, jer znam koliko je željela da ima svoje dijete", dodao je on.

Saša je otkrio i da se čuo sa Marijom, te je ispričao detalje njihovog razgovora nakon što je postala majka. "Prvo sam je pitao na koji način, otkud njoj to dete… Ispričala mi je ono što je rekla i javno, da je nekoliko puta pokušala da iznese trudnoću, da nije uspjela i da je uradila to varijantom surogat majke i da su njene jajne ćelije i da je DNK djeteta njen, da ima sve njene parametre."

Saša je opisao i kako je izgledao trenutak kada je preko video poziva ugledao naslednika porodice Šerifović. "Vidio sam Vericu Šerifović pored Marije kad mi se javila. Ona je u Los Anđelesu tada bila i to je bilo oko jedanaest sati uveče kod nas, a kod nje je bilo deset prije podne. I vidim da Verica pjeva malom 'Oči,oči' od Suzane (smijeh). Rekao sam 'Čekaj, rekla si da hoćeš muško dijete', kaže 'Muško je', ja onda 'Da ima plave oči', kaže 'Ima plave oči', rek’o dobro, a da li će imati plavu kosu, to ćemo vidjeti kad poraste", našalio se direktor u razgovoru za Grand i odgovorio na pitanje koje javnost zanima, a to je da li će Marija nastaviti svoj angažman u "Zvezdama Granda“.

"Hoće, verujem da hoće, nema razloga da neće. A i ona meni kaže, da je nosila trudnoću, ne bi mogla da iznese, to bi za nju bilo naporno. Ja samo čekam da u nekoj emisiji podigne malog i da kaže "Evo nas, tu smo", zaključio je Popović.

Marija je, sa druge strane, danas izašla prvi put u šetnju sa sinom, a fotografiju podelila na Instagramu.

