PRVO POJAVLJIVANJE MARIJE ŠERIFOVIĆ SA BEBOM! Nuna Maria i priča o majčinstvu - "Treba vremena da sve procesuiram..."

Marija Šerifović se prvo put oglasila otkako je u medijima odjeknula vijest da je postala majka.

U svim domaćim medijima prije nekoliko dana odjeknula je vijest da je Marija Šerifović postala majka dječaka kojem je dala ime Mario.

Svog prvog sina dobila je preko surogat majke u Sjedinjenim Američkim Državama, a o ocu svog djeteta nije željela da govori. Pjevačica je istakla da postoji ugovor o povjerljivosti zbog kojeg ne smije da govori o ocu njenog sina, kojem će, kada dođe vrijeme objasniti sve.

Marija je ispričala i da se za surogat majku odlučila uslijed neuspijevanja održavanja sopstvene trudnoće, a sada se prvi put oglasila na svom Instagramu.

"Dobri ljudi, dobro jutro, dobar dan, dobro veče, gdje god bili i šta god radili... Pošto je ovo moje prvo obraćanje ovako putem storija, želim svima vama da se zahvalim na prelijepim porukama! Sve je zatrpano i prepuno ljubavi, i vjerujte mi da to možemo da osjetimo. Moje škorpijsko srce prima previše ljubavi ovih dana, tako da meni treba vremena da se sve to negdje procesuiram, a onda sam i sigurna da će se ukazati prilika kada ću o svemu ovome moći daleko duže i ozbiljnije da govorim. Za početak želim svima da se beskrajno zahvalim na ljubavi koju nam šaljete", rekla je Marija, a onda objasnila da neće otkazivati već zakazane turneje, iako bi ona to vrlo rado uradila samo da bi bila sa Mariom.

Marija Šerifović se prvi put obratila kako je postala majka

Potom ga je uspavala pjesmicom: