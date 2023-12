UPOZNALA SAM OCA U 20. GODINI, NISAM NIKAD PROVJERILA DA LI JE BIOLOŠKI! Naša pjevačica otkrila - "Majka je rekla on je"

Zlata Petrović je tokom gostovanja u jednoj emisiji otkrila brojne detalje iz privatnog života.

Zlata Petrović nikada nije krila detalje o privatnom životu, pa je tako jednom pričala kada je prvi put upoznala oca. Zlata je tokom gostovanja u jednoj emisiji otkrila brojne detalje iz svog života, i tom prilikom je priznala da je biološkog oca upoznala kada je imala dvadeset godina, a potom i obelodanila koji muškarac je bio ljubav njenog života.

Na pitanje voditeljke da li je oprostila roditeljima što su je udali na silu, Zlata je tada dala potvrdan odgovor, a potom ispričala da je svog oca upoznala tek sa dvadeset, i da ni dan danas nije sigurna da joj je on biološki otac.

"Ja sam upoznala svog oca u dvadesetoj godini. Nikada do današnjeg dana nisam provjerila da li je to stvarno moj biološki otac. Ja to nisam provjerila. Međutim kako mi je majka rekla, to je on. Ja nisam imala pravo da se miješam u njihov život i njihovu sudbinu", rekla je Zlata.

Nakon svoje životne priče koju je podijelila sa publikom, pjevačica je iskreno odgovorila na sva pitanja koja interesuju javnost. Zlata iza sebe ima tri braka, a otkrila je koji je muškarac bio ljubav njenog života.

"Pa svi su bili tog trenutka... Samo što su ostale dvije moje velike ljubavi, Hasan i Peja, jer sam sa njima željela zajednicu, željela djecu, hvala Bogu da mi se sve to ostvarilo, ja to gledam kao opis ljubavi. Ali sa kime god sam bila išla sam srcem. Ne znam da obrazložim šta znači ljubav, možda nikada nisam ušla u taj stadijum, jer moje veze i brakovi su trajali, limit im je bio pet-šest godina i onda ja nisam adekvatna da kažem šta je ljubav, možda je to bila neka zaljubljenost, nešto drugo. A ta ljubav će možda nekad doći, a možda neće nikada", ispričala je tada pjevačica.

