ZAPROSIO ME PRED PRIJATELJIMA, A JA SE PREPALA: Zlata Petrović gađala Popovića dijamantskim prstenom - "Bila sam mlada"

Zlata Petrović se prisetila trenutka kada ju je Saša Popović pitao da se uda za njega

Izvor: ATA images/Antonio Ahel/YouTube/ Zvezde Granda/screenshot

Nekadašnji vlasnik Granda Saša Popović, godinama je u srećnom braku sa pevačicom Suzanom Jovanović, s kojom živi u velelepnoj vili na Bežanijskoj kosi, a nije tajna da je pre nje voleo njenu koleginicu Zlatu Petrović.

Zlata je ranije otkrila da ju je Saša Popović "startovao ispred toaleta", ali i da je 1989. godine spremio dijamantski prsten i pitao je da se uda za njega.

"Sale me je mnogo voleo, patio je dugo za mnom kad smo raskinuli... Zaprosio me je za rođendan. Izvadio je brilijantski prsten pred gostima, a ja sam se prepala i bacila mu ga u lice. Popović je savršen muškarac, ali me je zaprosio u pogrešno vreme. Bila sam mlada, imala sam 27 godina, a dve godine ranije sam se razvela od Hasana Dudića", rekla je pevačica svojevremeno.

Zlata je tada dodala da je Saša "neko vreme tugovao, a onda krenuo dalje". Sada je u srećnom braku sa pevačicom Suzanom Jovanović.